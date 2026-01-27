大家樂優惠｜大家樂超值燒味孖寶優惠回歸 $60有半斤叉燒加半隻五指毛桃雞

大家樂超值燒味孖寶優惠回歸！只需$60就可以買到半斤叉燒加半隻五指毛桃雞，優惠由1月27日到1月30日一連四日推出，絕對是加餸斬料都好選擇！

大家樂優惠｜大家樂超值燒味孖寶優惠回歸 $60有半斤叉燒加半隻五指毛桃雞

優惠一連4日供應

由即日起至1月30日期間，大家樂推出超值的$60燒味孖寶優惠，孖寶包括半斤份量的叉燒及半隻五指毛桃雞，非常抵食！另外，客人亦可以用$49的優惠價購買原隻一斤重的免斬雞，或以$68選擇斬件服務。但要留意，優惠只限外賣，並於3PM後開始供應。

大家樂優惠｜大家樂超值燒味孖寶優惠回歸 $60有半斤叉燒加半隻五指毛桃雞

圖片來源：Facebook@大家樂 Café de Coral

