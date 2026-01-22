【大家樂】燒味一哥系列送飲品（即日起至26/01）

由即日起至1月26日，到大家樂惠顧任何燒味飯，即送一杯可口可樂/茶/啡，除咗有燒味單／雙拼飯，仲有燒味肉燥飯、燒味燴餸飯五指毛桃雞飯、四寶飯任你揀！

日期：即日起至2026/01/26

地點：大家樂分店

