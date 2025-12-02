【大家樂】飽肚抵食有得揀 $39 Lunch 慳住歎（即日起至15/12）

【大家樂】肚抵食有得揀 $39 Lunch 慳住歎（即日起至15/12）

食 Lunch最緊要就係飽肚又抵食！唔使諗啦，嚟大家樂就啱晒你，超抵食午餐雞扒魚香茄子飯配紅豆冰都係 $39 咋！魚香茄子醬汁濃郁配埋香口雞扒，開胃又惹味，令你每個中午都食得勁滿足！

—

日期：即日起至15/12

地點：大家樂eatCDC

＝＝＝＝＝＝＝

