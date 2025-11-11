【大家樂】$1搶總值超過 $100超值優惠套裝（11/11起）

大家樂eatCDC進行11.11限時狂歡，11月11日早上11時起只需$1就可以搶總值超過 $100嘅超值優惠套裝，仲有多款抵食餐券都係由$11起，低至42折！

$1超值優惠券套裝包括：

[晚市]惠顧$60減$8優惠券2張

[11點後]任何惠顧送葡撻一個3張

[11點後]任何惠顧即送汽水/低糖綠茶5張

$11激抵餐券系列

[早市]火腿絲扭紋粉配飲品

[茶市]花生醬西多士(半份)配飲品

$51激抵餐券系列

[11點後]和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯飽肚套餐

[11點後]燒味雙拼飯飽肚套餐

[晚市]菠蘿咕嚕肉飽肚套餐

$111激抵餐券系列

[早市]快趣拎餐券套裝 (一套6張)

[11點後]最營之選餐券套裝 (一套3張)

[晚市]日式壽喜燒鍋二人餐

[晚市]花膠椰子雞湯豚肉鍋二人餐

—

日期：2025/11/11起早上11時起

地點：大家樂eatCDC

＝＝＝＝＝＝＝

