【大家樂】買$400現金券送$400優惠券（21/10起）
大家樂今期推出激筍「買$400現金券 送$400優惠券」套券，買得越多，著數越多！除咗送大家樂優惠券，仲有PayMe立減券、Samsung、同大灣區航空等加碼優惠！
買1套$400現金券 買$400送$400
送四市優惠券1套（總值$400）
PayMe搶券即減$5優惠
買2套$400現金券 買$800送$900
送四市優惠券2套（總值$800）
PayMe搶券即減$5優惠
$50 Samsung Shop App禮券
免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）
買3套$400現金券 買$1,200送高達$1,500
送四市優惠券3套（總值$1,200）
PayMe搶券即減$5優惠
$50 Samsung Shop App禮券
免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）
大灣區航空85折優惠券 (指定航線：大阪、東京、曼谷、台北、富國島)
李錦記禮遇（指定攤位換領）
現金券面額：$20 × 20張／套
現金券有效期：至2026年9月30日
優惠券有效期至2026年5月31日
—
日期：2025/10/21起
地點：大家樂分店、自助點餐機及App
＝＝＝＝＝＝＝
