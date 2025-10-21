【大家樂】買$400現金券送$400優惠券（21/10起）

大家樂今期推出激筍「買$400現金券 送$400優惠券」套券，買得越多，著數越多！除咗送大家樂優惠券，仲有PayMe立減券、Samsung、同大灣區航空等加碼優惠！

買1套$400現金券 買$400送$400

送四市優惠券1套（總值$400）

PayMe搶券即減$5優惠

買2套$400現金券 買$800送$900

送四市優惠券2套（總值$800）

PayMe搶券即減$5優惠

$50 Samsung Shop App禮券

免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）

買3套$400現金券 買$1,200送高達$1,500

送四市優惠券3套（總值$1,200）

PayMe搶券即減$5優惠

$50 Samsung Shop App禮券

免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）

大灣區航空85折優惠券 (指定航線：大阪、東京、曼谷、台北、富國島)

李錦記禮遇（指定攤位換領）

現金券面額：$20 × 20張／套

現金券有效期：至2026年9月30日

優惠券有效期至2026年5月31日

日期：2025/10/21起

地點：大家樂分店、自助點餐機及App

