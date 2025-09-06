大富豪關連茶餐廳「尖東小廚」跟隨停業(FB香港茶餐廳及美食關注組資料圖片)

大富豪夜總會今年6月14日以「大富豪BIG BOSS GENERATION」之名在原址重開，稱打造成老少咸宜的娛樂場所。但由8月20日起突然停業，旁邊舖位的茶餐廳「尖東小廚」亦跟隨在8月26日停業，20名僱員被拖欠約70萬元款項。

門店貼上暫停營業告示

據了解尖東小廚同樣由大富豪所管理，店方由6月起拖欠員工薪金，估計涉及約70萬元。飲食平台「OpenRice」仍然顯示尖東小廚營業中，更是24小時營業，不過尖東小廚門店已貼上暫停營業的告示，店內無人。



勞工處指已接獲員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償。勞工處呼籲僱員若被拖欠薪金及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，以獲得適切協助。

大富豪上月發出暫時停業通告，稱因內部系統調整升級，將盤點停業，表明未有恢復營業時間。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大富豪關連茶餐廳-尖東小廚-跟隨停業-員工被欠薪70萬元/596518?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral