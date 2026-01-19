大寒迎寒風 今晚急跌9度

本港料今晚顯著轉冷。(蘇文傑攝)

天氣急跌

今日是二十四節氣當中最寒冷的「大寒」。天文台表示，一股強烈冬季季候風會逐漸影響華南沿岸，預計本港今日最高氣溫達攝氏21度，但至晚上漸轉多雲，氣溫顯著下降至市區最低約16度；明早天氣更進一步轉冷，將跌至12度左右，換言之一夜急降9度。早出晚歸的市民，記緊帶備禦寒衣物，以免著涼。

天文台昨發出特別天氣提示，提醒本港今日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，明日至周五大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。天文台預測，今日初時離岸及高地間中吹強風，部分時間有陽光、日間乾燥，最高氣溫約21度，至晚上轉吹北風及漸轉多雲，氣溫顯著下降至市區最低約16度，新界再低兩三度，呼籲市民留意天氣變化及關顧長者、慢性病患者。

展望明日，天文台預計廣東沿岸天氣未來一、兩日會轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區，隨著季候風被一股偏東氣流取代，周末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。天文台預計明日氣溫介乎12至17度，吹4至5級北至東北風，初時離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥；當中早上7時預計打鼓嶺僅得6度，上水、石崗得8度，大埔、沙田、將軍澳和黃竹坑氣溫9度。

