大寒湯水｜寒風吹到頭痛欲裂？中醫馬琦傑拆解「偏頭痛」成因 推介1款救命湯水+3個止痛穴位

不想在寒風中頭痛，就要聽聽中醫推薦的大寒湯水跟舒緩頭痛穴位，即睇內文：
來到二十四節氣中的「大寒」，相信不少香港人都感受到氣溫驟降的威力。除了手腳冰冷，最折磨人的莫過於被寒風一吹，頭部就隱隱作痛，甚至引發劇烈的偏頭痛 。不想在寒風中痛不欲生？我們整合了註冊中醫師馬琦傑的專業分析，由拆解頭痛成因到推介「大寒救命湯水」，再教你 3 個即時見效的舒緩穴位，全方位為身體保暖「補底」。
點解大寒特別易頭痛？原來唔止關凍事
大寒天氣凍，大家下身可能包得好暖，但往往忽略了頭部保暖。當頭部直接被北風吹襲，就容易引發風寒和頭痛 。不過馬琦傑醫師指出，從中醫角度看，頭痛成因複雜，除了外感（如感冒、受寒），「情緒」也是一大元兇 。
如果你感覺頭部兩側疼痛（偏頭痛），這主要是「膽經」運行的位置，通常與情志鬱怒、精神緊張或睡眠質素差有關 。加上大寒期間若休息不足、甚至「睡太多」，都會影響經絡氣血運行，導致頭痛加劇。如果不理會這些警號，可能會演變成慢性疾病，絕對不能掉以輕心。
【食譜】氣血不足必飲！「黨參當歸雞湯」只需3步
針對長期頭痛且伴隨「氣血不足」的人士，馬醫師特別推介了一款溫補湯水。這款湯用上黨參、當歸、熟地等藥材，能有效補氣活血 。
黨參當歸雞湯水食譜
材料
雞：1隻
黨參：3錢
當歸：3錢
熟地：5錢
炒白朮：3錢
茯苓：3錢
川芎：3錢
白芍：3錢
炙甘草：2錢
製作步驟：
將雞洗淨，切件備用。
水滾後，將雞及所有藥材放入煲中。
大火滾起後轉慢火，煲約 1.5 小時即可飲用。
頭痛發作即刻按！3大「急救穴位」疏風止痛
如果頭痛突然襲來，身邊又沒有湯水，可以嘗試按摩以下 3 個穴位進行「急救」，每個穴位只需打圈按壓 1 至 2 分鐘 ：
1.太陽穴、神庭穴
位置： 太陽穴位於眉尾與眼尾之間向後約一橫指的凹陷處；神庭穴位於髮際正中直上 0.5 寸。
功效： 清利頭目、祛風止痛 。
按法： 用手指公或食指打圈按壓，這兩個穴位可以同時按。
2.百會穴
位置： 頭頂正中線與兩耳尖連線的交點處。
功效： 提升陽氣、補益醒神、開竅明目 。
適合人士： 特別適合精神不振、頭痛昏沉的人。
3.率谷穴
位置： 耳尖直上入髮際 1.5 寸處。
功效： 疏風活絡、鎮驚止痛 。
貼士： 對於偏頭痛（頭側痛）效果特別顯著。
