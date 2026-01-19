大寒湯水｜寒風吹到頭痛欲裂？中醫馬琦傑拆解「偏頭痛」成因 推介1款救命湯水+3個止痛穴位

來到二十四節氣中的「大寒」，相信不少香港人都感受到氣溫驟降的威力。除了手腳冰冷，最折磨人的莫過於被寒風一吹，頭部就隱隱作痛，甚至引發劇烈的偏頭痛 。不想在寒風中痛不欲生？我們整合了註冊中醫師馬琦傑的專業分析，由拆解頭痛成因到推介「大寒救命湯水」，再教你 3 個即時見效的舒緩穴位，全方位為身體保暖「補底」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

點解大寒特別易頭痛？原來唔止關凍事

大寒天氣凍，大家下身可能包得好暖，但往往忽略了頭部保暖。當頭部直接被北風吹襲，就容易引發風寒和頭痛 。不過馬琦傑醫師指出，從中醫角度看，頭痛成因複雜，除了外感（如感冒、受寒），「情緒」也是一大元兇 。

廣告 廣告

如果你感覺頭部兩側疼痛（偏頭痛），這主要是「膽經」運行的位置，通常與情志鬱怒、精神緊張或睡眠質素差有關 。加上大寒期間若休息不足、甚至「睡太多」，都會影響經絡氣血運行，導致頭痛加劇。如果不理會這些警號，可能會演變成慢性疾病，絕對不能掉以輕心。

二十四節氣大寒天氣寒冷，頭部長期被北風吹住，亦有機會引起頭痛。

香港人因為工作壓力大、長期對住電子儀器、過勞等，亦令頭痛成為了都市病。

不少疾病中都會引起頭痛，因此長期頭痛者應多加留意。

【食譜】氣血不足必飲！「黨參當歸雞湯」只需3步

針對長期頭痛且伴隨「氣血不足」的人士，馬醫師特別推介了一款溫補湯水。這款湯用上黨參、當歸、熟地等藥材，能有效補氣活血 。

黨參當歸雞湯水食譜

材料

雞：1隻

黨參：3錢

當歸：3錢

熟地：5錢

炒白朮：3錢

茯苓：3錢

川芎：3錢

白芍：3錢

炙甘草：2錢

製作步驟：

將雞洗淨，切件備用。 水滾後，將雞及所有藥材放入煲中。 大火滾起後轉慢火，煲約 1.5 小時即可飲用。

黨參當歸雞湯不單美味，湯水亦有保養的功效，在大寒享用此湯水最好不過。

頭痛發作即刻按！3大「急救穴位」疏風止痛

如果頭痛突然襲來，身邊又沒有湯水，可以嘗試按摩以下 3 個穴位進行「急救」，每個穴位只需打圈按壓 1 至 2 分鐘 ：

1.太陽穴、神庭穴

位置： 太陽穴位於眉尾與眼尾之間向後約一橫指的凹陷處；神庭穴位於髮際正中直上 0.5 寸。

功效： 清利頭目、祛風止痛 。

按法： 用手指公或食指打圈按壓，這兩個穴位可以同時按。

頭部穴道甚多，常聽到的太陽穴跟神庭穴亦有助減輕頭痛。

2.百會穴

位置： 頭頂正中線與兩耳尖連線的交點處。

功效： 提升陽氣、補益醒神、開竅明目 。

適合人士： 特別適合精神不振、頭痛昏沉的人。

頭痛時，亦可以輕按百會穴。

3.率谷穴

位置： 耳尖直上入髮際 1.5 寸處。

功效： 疏風活絡、鎮驚止痛 。

貼士： 對於偏頭痛（頭側痛）效果特別顯著。

率谷穴在耳朵上一點的位置。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

【二十四節氣】小寒養生溫補食物12款！中醫教保暖分層穿衣大法+保健穴位

【二十四節氣】冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛按咩穴道！

【二十四節氣】男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫

【二十四節氣】小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

【二十四節氣】立冬湯水│轉天氣易鼻敏感？中醫一招解決眼腫/流鼻水/乞嗤三大問題

【二十四節氣】霜降補身好時機 中醫解答7大備孕疑問 暖宮/寒熱底補身/增加懷孕機會

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方

【二十四節氣】大暑熱氣戴口罩引口臭？口臭6大迷思+防口臭湯水

【二十四節氣】小暑出汗有體味6個迷思？中醫止汗偏方+飲食注意

【二十四節氣】夏至養生飲食指南：吹冷氣多皮膚差？五款食物保嫩滑肌膚

【二十四節氣】芒種濕氣重易有濕疹？西瓜皮去濕湯水原來好有效

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？