大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位

不知不覺我們迎來了二十四節氣中的最後一個章節——「大寒」。雖然名為「大寒」，但原來這段時間未必是全年度最凍，卻是人體進補的「最後召集」！錯過了這個時機，身體就難以打好底子迎接春天。今次特別整合了註冊中醫師楊明霞的獨門秘訣，由暖身湯水到只需動動手指的穴位按摩，助你把握這個轉季關鍵期，驅寒護體，以最佳狀態過渡至春分。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

大寒進補到春分 湯水要溫補

「二十四氣節中的大寒，意謂酷寒，極冷，是一年中的天氣寒冷時期，溫低，風大，地表積雪不化，呈現出冰天雪地、地凍天寒的嚴寒景象。」很多人以為大寒就要瘋狂進補，但楊醫師提醒，這段時間雖是冰天雪地、積雪不化的嚴寒期，但也是天氣準備回暖的轉折點。進補策略應該持續至春分，並由「溫補」逐漸轉為「平補化濕」，湯水方面可以加入如淮山，芡實等食材。想在新年期間面色紅潤，紅肉是首選。楊醫師建議多吃含豐富鐵質的羊肉和牛肉，有助補血暖身。至於平日飲食，不妨多加入以下幾款「暖笠笠」食材：

蔬果類 ：韭菜、南瓜、紅蘿蔔、櫻桃（車厘子）、龍眼。

藥材類：當歸、紅棗、黃芪。 這些食材有助提升身體陽氣，特別適合容易手腳冰冷的香港女生。

雖然大寒是二十四節氣中最後一個節氣，但亦不能忘記要及時進補。

廣告 廣告

當大寒過後，大地回春，亦要開始準備去濕湯水，好像赤小豆、栗米鬚、薏仁就是不錯的去濕湯水配料。

在秋冬時節，不少人都喜歡吃羊肉火煲，原來亦有暖身補血的功效。

【食譜】懶人必學「川芎黨參燉烏雞湯」 一碗溫補脾腎

不想出街食味精湯？楊醫師特別推介了一款在家也能輕鬆處理的「川芎黨參燉烏雞湯」。烏雞比一般雞肉更滋陰補血，配合黨參和川芎，能溫補脾腎，提升免疫力。材料為烏雞半隻、豬腱200克、川芎9克、杞子15克、生薑6克、紅棗5克、黨參9克，有助溫補脾腎。

做法重點：將所有材料洗淨，烏雞及豬腱汆水後，加入清水燉煮即可。這款湯水性質溫和，非常適合在大寒這段日子飲用，為身體「充電」。

烏雞湯有補肝腎，益氣血，在秋冬時節配合杞子、紅棗、黨參等煲成湯水進補就最好不過。

簡單穴位保養 早睡遲起最舒服

食物進補以外，楊明霞中醫師亦分享了數個大寒的穴位保養心得，「在早上，我們可以按壓頭部的大椎穴，有助振奮全身陽氣。」去到下午，就在午餐前按摩手部的陽池穴，疏通三焦氣血，簡單而言即是通氣血。午餐後輕按摩腹部的中脘穴，幫助消化，帶營養至全身，「而在睡前按摩足三里穴，引氣血至下肢，安神助眠。」楊明霞中醫師亦表示在大寒期間，作息應早睡遲起，放慢腳步，不能過度勞動耗氣，以免傷及陽氣。

早上（振奮陽氣）： 按壓頭部後方的「大椎穴」，喚醒全身機能，返工都精神啲！

午餐前（疏通氣血）： 按摩手腕背橫紋處的「陽池穴」，有助疏通三焦氣血。

午餐後（幫助消化）： 輕按腹部的「中脘穴」，能促進消化，將營養帶到全身，避免飯氣攻心。

睡前（安神助眠）： 這是關鍵！睡前按摩膝蓋下方的「足三里穴」，能引氣血下行，讓你睡得更香甜。

簡單按摩手部的陽池穴，已經有助通氣血。

在二十四氣節中的大寒時，應早睡晚起，不要過度活動，以保持陽氣充足。

楊明霞中醫師在中醫皮膚及美容方面有深入硏究，並推出多本著作。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

【二十四節氣】小寒啱補身！型男中醫教你湯水養生

【二十四節氣】大雪進補保暖無需食得貴！營養師解答6大疑問！

【二十四節氣】冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛按咩穴道！

【二十四節氣】男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫

【二十四節氣】小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

【二十四節氣】立冬湯水│轉天氣易鼻敏感？中醫一招解決眼腫/流鼻水/乞嗤三大問題

【二十四節氣】霜降補身好時機 中醫解答7大備孕疑問 暖宮/寒熱底補身/增加懷孕機會

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？