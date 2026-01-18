曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位
大寒應該享用些能暖身的食材，Yahoo Food邀請了註冊中醫師為大家講解有甚麼食材可進補，即睇內文：
不知不覺我們迎來了二十四節氣中的最後一個章節——「大寒」。雖然名為「大寒」，但原來這段時間未必是全年度最凍，卻是人體進補的「最後召集」！錯過了這個時機，身體就難以打好底子迎接春天。今次特別整合了註冊中醫師楊明霞的獨門秘訣，由暖身湯水到只需動動手指的穴位按摩，助你把握這個轉季關鍵期，驅寒護體，以最佳狀態過渡至春分。
大寒進補到春分 湯水要溫補
「二十四氣節中的大寒，意謂酷寒，極冷，是一年中的天氣寒冷時期，溫低，風大，地表積雪不化，呈現出冰天雪地、地凍天寒的嚴寒景象。」很多人以為大寒就要瘋狂進補，但楊醫師提醒，這段時間雖是冰天雪地、積雪不化的嚴寒期，但也是天氣準備回暖的轉折點。進補策略應該持續至春分，並由「溫補」逐漸轉為「平補化濕」，湯水方面可以加入如淮山，芡實等食材。想在新年期間面色紅潤，紅肉是首選。楊醫師建議多吃含豐富鐵質的羊肉和牛肉，有助補血暖身。至於平日飲食，不妨多加入以下幾款「暖笠笠」食材：
蔬果類：韭菜、南瓜、紅蘿蔔、櫻桃（車厘子）、龍眼。
藥材類：當歸、紅棗、黃芪。 這些食材有助提升身體陽氣，特別適合容易手腳冰冷的香港女生。
【食譜】懶人必學「川芎黨參燉烏雞湯」 一碗溫補脾腎
不想出街食味精湯？楊醫師特別推介了一款在家也能輕鬆處理的「川芎黨參燉烏雞湯」。烏雞比一般雞肉更滋陰補血，配合黨參和川芎，能溫補脾腎，提升免疫力。材料為烏雞半隻、豬腱200克、川芎9克、杞子15克、生薑6克、紅棗5克、黨參9克，有助溫補脾腎。
做法重點：將所有材料洗淨，烏雞及豬腱汆水後，加入清水燉煮即可。這款湯水性質溫和，非常適合在大寒這段日子飲用，為身體「充電」。
簡單穴位保養 早睡遲起最舒服
食物進補以外，楊明霞中醫師亦分享了數個大寒的穴位保養心得，「在早上，我們可以按壓頭部的大椎穴，有助振奮全身陽氣。」去到下午，就在午餐前按摩手部的陽池穴，疏通三焦氣血，簡單而言即是通氣血。午餐後輕按摩腹部的中脘穴，幫助消化，帶營養至全身，「而在睡前按摩足三里穴，引氣血至下肢，安神助眠。」楊明霞中醫師亦表示在大寒期間，作息應早睡遲起，放慢腳步，不能過度勞動耗氣，以免傷及陽氣。
早上（振奮陽氣）： 按壓頭部後方的「大椎穴」，喚醒全身機能，返工都精神啲！
午餐前（疏通氣血）： 按摩手腕背橫紋處的「陽池穴」，有助疏通三焦氣血。
午餐後（幫助消化）： 輕按腹部的「中脘穴」，能促進消化，將營養帶到全身，避免飯氣攻心。
睡前（安神助眠）： 這是關鍵！睡前按摩膝蓋下方的「足三里穴」，能引氣血下行，讓你睡得更香甜。
