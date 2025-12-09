大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

近日元朗大寶冰室的肉餅飯在 Threads 瘋狂洗版，憑着半玩笑半宣傳的帖文成功激起全城好奇心，不少人更專程走入元朗「朝聖」一試這道爆紅名菜。肉餅飯熱潮持續延燒之際，亦有元朗街坊忍不住發聲，指大寶冰室固然好吃，但元朗其實還隱藏着更多值得支持的小店，更形容為「怕一世食唔返」，引起網民熱烈討論，不少街坊紛紛留言推介自己心中的必食之選。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

街坊：元朗真係好多高質小店

隨着大寶冰室「廣告」爆紅，有自稱土生土長的元朗人於 Threads 發長文，稱看到大家注意力放在大寶冰室，其實心裡有點唏噓。他指區內真正值得宣揚的美食遠不止於此，而且不少優質小店因生意不穩定而「生存得頗為痛苦」，更直言：「有啲我作為元朗人真係會擔心佢執，怕一世食唔返。」帖文甫出即獲不少街坊認同，不少人留言附和「元朗多好嘢食就不嬲啦」，更有人呼籲趁肉餅飯爆紅之際，力推其他小店，讓更多人知道元朗並非只有一間「網紅」冰室。

廣告 廣告

元朗街坊紛紛留言力推其他小店

元朗街坊紛紛留言力推其他小店

元朗街坊紛紛留言力推其他小店

元朗街坊紛紛留言力推其他小店

大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

「元朗人認證」5 大隱世好店

樓主在帖文中列出多間元朗人認證的隱世小店供網民參考指：「元朗真係香港地算多小店（而且高質），預期玩膠不如認真聽下真元朗人講嘅有咩小店好食，都入左嚟啦橫掂」，以下為讀者精選五間必食之選。

1. 龍鳳店

入到元朗第一站早餐可以拜訪「龍鳳店」，該小店以招牌滑蛋治和香濃奶茶見稱，主打鰻魚瀑布蛋三文治、蟹膏蛋治、皇帝蟹棒蛋治等，大大份嫩滑炒蛋還有流心蛋汁，被樓主封為「滑蛋治奶茶世一」！

龍鳳店

2. 彩

第二站午餐可以到「彩」吃拉麵，作為元朗名物之一，小店以沾麵為主打。店內最特別之處是其自家製麵底，更不時有限定口味的麵底可以選擇，要朝聖的讀者要留意樓主貼心的提醒：「每個weekend都要排隊」。

大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

3. Accro Coffee

第三站可以前往Accro Coffee咖啡店飲杯啡，小店店主為了保持店內的咖啡香不會被食物油煙味蓋過，食物方面只售蛋糕和鬆餅。其虹吸咖啡在咖啡圈甚有名聲，更被樓主形容為「香港最認真嘅精品咖啡店」，因為出品極具水準，吸引不少咖啡迷專程前往。

大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

4. 味仟店

晚餐可以到味仟店朝聖，主打炭火煲仔飯同煲仔小菜，小店已傳至第二代，力將湖南味道還原，鹹辣鮮味突出，配上飯焦香氣撲鼻，冬天必食！樓主亦指其人氣之高是「排一個鐘都食唔到」。

大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

5. 有益甜品

飯後可以前往最後一站「有益甜品」享用飯後甜品，開業三十年的老店，見證不同年代元朗的變化，除了傳統味道歷久不衰，亦有濃濃的人情味，樓主大推其合桃糊「堅香」！

大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單

除了以上精選的5間小店，讀者亦可參考以下樓主推介的小店名單：

6. 有得餃

7. 蓬萊咖哩屋

8. 芭堤雅

9. 羅東肉焿番

10. 火腿莊

11. 牛氣沖天

12. MASAM

13. 鮨民

14. 新記雞粥

15. 士林台灣牛肉麵

16. 生記刀削麵

圖片來源：Threads@matthewwth、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載