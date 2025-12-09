聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
大寶冰室肉餅飯以外 元朗街坊私藏必食美食名單
大寶冰室肉餅飯熱潮持續延燒之際，亦有元朗街坊忍不住在社交平台發聲，大推更多值得支持的小店，引起網民熱烈討論，即睇內文：
近日元朗大寶冰室的肉餅飯在 Threads 瘋狂洗版，憑着半玩笑半宣傳的帖文成功激起全城好奇心，不少人更專程走入元朗「朝聖」一試這道爆紅名菜。肉餅飯熱潮持續延燒之際，亦有元朗街坊忍不住發聲，指大寶冰室固然好吃，但元朗其實還隱藏着更多值得支持的小店，更形容為「怕一世食唔返」，引起網民熱烈討論，不少街坊紛紛留言推介自己心中的必食之選。
街坊：元朗真係好多高質小店
隨着大寶冰室「廣告」爆紅，有自稱土生土長的元朗人於 Threads 發長文，稱看到大家注意力放在大寶冰室，其實心裡有點唏噓。他指區內真正值得宣揚的美食遠不止於此，而且不少優質小店因生意不穩定而「生存得頗為痛苦」，更直言：「有啲我作為元朗人真係會擔心佢執，怕一世食唔返。」帖文甫出即獲不少街坊認同，不少人留言附和「元朗多好嘢食就不嬲啦」，更有人呼籲趁肉餅飯爆紅之際，力推其他小店，讓更多人知道元朗並非只有一間「網紅」冰室。
「元朗人認證」5 大隱世好店
樓主在帖文中列出多間元朗人認證的隱世小店供網民參考指：「元朗真係香港地算多小店（而且高質），預期玩膠不如認真聽下真元朗人講嘅有咩小店好食，都入左嚟啦橫掂」，以下為讀者精選五間必食之選。
1. 龍鳳店
入到元朗第一站早餐可以拜訪「龍鳳店」，該小店以招牌滑蛋治和香濃奶茶見稱，主打鰻魚瀑布蛋三文治、蟹膏蛋治、皇帝蟹棒蛋治等，大大份嫩滑炒蛋還有流心蛋汁，被樓主封為「滑蛋治奶茶世一」！
2. 彩
第二站午餐可以到「彩」吃拉麵，作為元朗名物之一，小店以沾麵為主打。店內最特別之處是其自家製麵底，更不時有限定口味的麵底可以選擇，要朝聖的讀者要留意樓主貼心的提醒：「每個weekend都要排隊」。
3. Accro Coffee
第三站可以前往Accro Coffee咖啡店飲杯啡，小店店主為了保持店內的咖啡香不會被食物油煙味蓋過，食物方面只售蛋糕和鬆餅。其虹吸咖啡在咖啡圈甚有名聲，更被樓主形容為「香港最認真嘅精品咖啡店」，因為出品極具水準，吸引不少咖啡迷專程前往。
4. 味仟店
晚餐可以到味仟店朝聖，主打炭火煲仔飯同煲仔小菜，小店已傳至第二代，力將湖南味道還原，鹹辣鮮味突出，配上飯焦香氣撲鼻，冬天必食！樓主亦指其人氣之高是「排一個鐘都食唔到」。
5. 有益甜品
飯後可以前往最後一站「有益甜品」享用飯後甜品，開業三十年的老店，見證不同年代元朗的變化，除了傳統味道歷久不衰，亦有濃濃的人情味，樓主大推其合桃糊「堅香」！
除了以上精選的5間小店，讀者亦可參考以下樓主推介的小店名單：
6. 有得餃
7. 蓬萊咖哩屋
8. 芭堤雅
9. 羅東肉焿番
10. 火腿莊
11. 牛氣沖天
12. MASAM
13. 鮨民
14. 新記雞粥
15. 士林台灣牛肉麵
16. 生記刀削麵
圖片來源：Threads@matthewwth、OpenRice
