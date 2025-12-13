精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大專青年沉浸式倫理永續領袖營 報名開跑
[NOWnews今日新聞] 大專青年3天2夜免費沉浸式倫理營再度啟動，參與者將進入以「神秘島嶼」打造的沉浸式故事場景，透過 AR 解謎、任務推理與跨域協作，學習永續與倫理決策。由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會、中華談判管理學會共同主辦，並由國立高雄大學承辦的「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」即日起開放報名，活動將於 2026年1月11日至13日在新竹麻布山林舉行。
本屆營隊以「薩斯坦島（Sustainable Island）」為主軸，透過情境模擬、團隊合作與遊戲化挑戰，引導學員在任務中面對倫理兩難與永續取捨，並練習跨領域協商與利害關係人視角思考。課程設計希望讓學生在多變情境中提升問題分析與協作能力，從體驗中深化對永續治理的理解。
信義文化基金會執行長楊政學表示，領袖營的核心本質在於提升青年生命的格局與視野，讓年輕世代在就學或職場階段都能從多元互動中看見與啟發自己，引導他們將想法具體化，學習轉化為能在校園或未來職場落地的行動。
針對課程設計，國立高雄大學資訊管理學系主任林杏子表示，本屆營隊以永續議題為框架，透過情境任務引導學生理解利害關係人協商、倫理判斷與團隊溝通，進一步培養面對不確定環境時的決斷力與行動力。
面對永續挑戰，政府、企業與公民之間的協商愈趨頻繁，中華談判管理學會理事長陳勁甫認為，年輕人必須培養「跨界協作、化衝突為合作」的談判能力，這是未來領導者不可或缺的關鍵。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華也指出，青年若要成為未來具影響力的領袖，除了專業知識外，更需具備「道德思辨、倫理實踐與群體合作」三大能力，讓信念與行動得以一致，才能真正推動改變。
此營隊將建立青年對永續與企業責任的正向理解與實踐意識，讓「誠信、永續、創新」成為新世代的行動語言。為鼓勵青年投入倫理與永續議題，本屆營隊亦設置優秀學員隊伍獎勵，第一名6,000元、第二名4,000元、第三名2,000元。活動全程免費參加、名額有限，誠摯邀請具領袖潛力與倫理關懷的大專青年一同參與。詳細資訊將於活動官網公布。
