《大尾鱸鰻》陳光前驟世！曾跳橋輕生獲救
[NOWnews今日新聞] 資深八點檔演員陳光前，因在電影《大尾鱸鰻》中飾演豬哥亮身邊的小弟打開知名度，今（20）日卻傳出在台北萬華住處身亡，享年54歲。據悉陳光前過去還曾出演過《超級天兵之機車班長》，雖然近幾年已經淡出演藝圈，不過私生活仍受到關注，他曾在5年前於台北忠孝橋跳橋輕生未遂，還曾因買佛牌和賣家爆出消費糾紛，更曾因誣賴演員陳冠霖而遭到判刑。
陳光前遺體陳屍家中死因不明 5年前不明原因跳橋輕生未遂
警方表示，昨日上午接獲陳光前友人報案稱多日聯繫不上他，只好前往查看，不過陳光前住處大門深鎖，無奈相關單位只好強行破門進入，才發現陳光前倒臥在客廳，已無呼吸心跳，回天乏術，身旁僅有一隻大型米克斯犬守候，令人不勝唏噓。
事實上，陳光前過往生活狀況備受關注，2019年還被目擊在忠孝橋上跳橋輕生，被發現時躺在橋墩旁的沙洲上，所幸並沒有大礙。同年，陳光前因跟一名女子買泰國佛牌爆出消費紛爭，事後他在臉書發文，造謠賣家「偷吃、小王」，後續遭到對方提告，法院判賠2萬元結案。
陳光前曾誣賴陳冠霖挨告 遭判4個月徒刑得易科罰金
不只如此，陳光前在網路上相當活躍，還曾怒譙演員陳冠霖多次去酒店玩小姐、家暴老婆，陳冠霖夫婦得知後對其提告，導致陳光前被依誹謗罪判4月徒刑，易科罰金12萬元。
如今陳光前驟然離世，震驚演藝圈。目前警方已經展開後續調查，詳細死因仍待釐清。他的一生從因戲走紅、跨入觀眾眼簾，到爭議纏身、最後不幸離世，留下複雜的評價與人生篇章。
《大尾鱸鰻》陳光前驚傳過世！友多日聯繫不上 警消破門發現遺體
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
