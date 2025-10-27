大嶼山保育基金批出12項目 涉款3200萬元 年底接受新一輪申請

【on.cc東網專訊】土木工程拓展署南拓展及可持續大嶼辦事處今日(27日)公布，2024至2025年度大嶼山保育基金批出12個項目，涉及總金額約3,200萬元。基金將於年底接受新一輪申請。基金自2020年成立以來已批出59個項目，涉及金額超過1.64億元。

獲批項目包括1個在大澳的保育管理協議項目、9個研究項目，以及2個教育和參與項目，主題涵蓋活化大澳傳統建築物、大澳發展史、陰澳灣木塘歷史、大嶼山抗戰歷史及大嶼山珍稀動植物生態等。

廣告 廣告

基金旨在推展大嶼山的保育及相關項目，以提高社區對大嶼山保育的意識，促進社區人士參與實踐保育理念，營造可持續的優質生活環境。基金總額為10億元，用作資助合資格機構和專上院校進行研究及教育和參與項目，或與地區人士及土地擁有人合作推展大嶼山的保育及相關項目；以及支援與保育相關的小型地區改善工程。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】