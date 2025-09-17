大嶼山貝澳羅屋村附近濕地前日疑遭電油污染 水牛退避三舍 現場至今未改善

【動物專訊】大嶼山貝澳羅屋村附近濕地發生懷疑電油泄漏污染事件，嶼南水牛學會主席梁韶華（牛媽）表示，前日早上經過該濕地時嗅到濃烈電油臭味，發現源頭是附近一個坑渠，她即時報警及報環保署，惟至今情況沒改善，今日仍然有電油在濕地積聚，「看到蜻蜓和魚都死掉，平時在該處棲息的水牛都退避三舍。」本報正向環保署查詢跟進情況。

牛媽表示，一班水牛平時會經過該處吃草，但她前日早上經過該濕地時，嗅到很臭的電油味，「我見到那些電油由羅屋村一個坑渠一路流下來，沿途有魚和蜻蜓屍體，連草都死掉。」她指該坑渠附近有個地盤，因此報警希望警員調查，惟警員到場後，指該地盤沒有發生泄漏電油事故，著牛媽自行聯絡環保署處理。

她當日致電環保署及提供了相關相片，惟這兩日情況並無改善，今日電油味又變得很重，「情況很嚴重，之後會打風落雨，那些電油可能流遍整個濕地，到時整個濕地的動物都會死光。」牛媽表示，很多市民亦有聯絡漁護署、食環署等，希望能盡快解決問題。

牛媽表示，貝澳羅屋村附近濕地前日被電油污染，至今未改善。

牛媽指泄漏源頭是這個坑渠。

現場有蜻蜓死屍疑與電油泄漏有關。

