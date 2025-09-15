大巨蛋效益外溢 過市民大道有8字頭電梯宅

▲從大巨蛋往北跨過市民大道，八德路與光復南北路交叉口的範圍，不但同享生活機能，卻更僻靜、宜居，價格也較周遭核心商圈有競爭力。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 大巨蛋啟用後，成為國際賽事、演唱會等大型活動首選場地，更帶動周邊生活機能升級，成為人潮聚集的熱點，但從大巨蛋往北跨過市民大道，八德路與光復南北路交叉口的範圍，不但同享生活機能，卻更僻靜、宜居，價格也較周遭核心商圈有競爭力，中古電梯華廈平均單價約在80-85萬之間，吸引鄰近地區如大安、敦北及民生社區的家庭與退休人士等換屋族遷居到此。

信義房屋八德光復店店長黃漢中指出，大巨蛋啟用後，豐富了展演、美食等生活機能，帶來許多人潮，也推升周邊地段價值，但仍有許多人希望保有安靜的居住品質。向北跨過市民大道，在八德路四段與光復南、北路交界(以下簡稱八德光復)的範圍，大概僅距離大巨蛋1公里，卻有相對幽靜的住宅區，可兼顧生活機能與居住品質兩種需求，且區域內以3房的物件為主力住宅產品，構成適合家庭居住的條件。

黃漢中分析，偏好八德光復一帶的客戶，大多是鄰近區域的換屋族，因家庭需求，希望在有限預算內尋求充裕的室內空間，因這一帶屋齡偏高、新案稀少，房市價格較為平穩，而早期的物件室內坪數也相對大，以3房的標準品為例，室內空間平均在28坪，區域內的熱門物件以電梯華廈為主，屋齡約在30年左右的中古屋，平均單價為每坪80至85萬元，總價帶落在3,000至3,500萬元之間，對剛性需求的台北市換屋族是頗具競爭力的價格。

黃漢中也說，八德光復也有一些公寓物件，平均單價在70-75萬之間，價格同樣具競爭力，且部分50年以上的物件陸續有都更計畫，很多客戶都是因價格及未來性的兩大要素選擇購入。

黃漢中說明，八德光復離大巨蛋和小巨蛋約莫都是1公里的距離，離民生社區也很近，直接享受到這些核心區域的完整機能，亦有中崙市場、饒河夜市等傳統機能，學區則為學風良好的西松國小、中崙高中，在地居民多為上班族、教職人員，社區型態單純，具備電梯的物件類型適合家庭與退休族，單價也較核心商圈合宜，是頗為適合家庭與退休族的區域。

黃漢中總結，八德光復一帶在大巨蛋效益外溢下，以合理價格、居住品質與豐富機能，成為不少家庭與退休族群理想的換屋選擇，隨著大巨蛋等周邊機能越來越完善，這塊鄰近核心地段的住宅區，更有長遠發展的成長動力。



