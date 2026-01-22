大年初二維港煙花匯演2026｜比去年多8千發！8字型禮花彈、金元寶點亮維港｜即睇最佳觀賞地點

2026年農曆新年煙花匯演鐵定於大年初二（2月18日）晚上8時舉行，市民和遊客可以在維港兩岸欣賞到「8」字型禮花彈、金元寶、「吉」字等造型煙花，齊齊感受新年熱鬧的氛圍，迎來一個燦爛奪目的夜晚。立即往下睇睇今年煙花主題、時長、發放煙花枚數，以及最佳觀賞煙花地點等詳情吧～

馬會首次獨家贊助 比去年多8千發

馬年賀歲煙花將於2月18日（大年初二）晚上8時在維港上空上演，匯演歷時23分鐘，發放煙花31,888枚，比去年23,888枚多出8千發，今年首次由香港賽馬會獨家贊助，整體預算逾1,900萬元，規模絕對有保證。

年賀歲煙花將於2月18日（大年初二）晚上8時在維港上空上演，匯演歷時23分鐘，發放煙花31,888枚。（圖片來源：香港旅遊發展局）

8字型禮花彈、金元寶點亮維港上空

今年主題為「馬到功成耀香江」，共分八幕。首幕《駿馬啟程》，先是尤如駿馬衝出的15秒高密度開幕煙花，緊接有禮花彈營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，將綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願大家馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的煙花，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，亦會出現「吉」字煙花，為世界注入愛與希望的力量、為香港送上祝福。壓軸的《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，配以大密度的連環煙花震撼夜空，祝願祖國繁榮昌盛。

今年主題為「馬到功成耀香江」，共分八幕。（圖片來源：政府新聞網影片截圖）

首幕《駿馬啟程》，先是尤如駿馬衝出的15秒高密度開幕煙花，緊接有禮花彈營造萬馬奔騰的氣勢。（圖片來源：政府新聞網影片截圖）

第二幕《共慶新春》，將綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願大家馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。（圖片來源：政府新聞網影片截圖）

第四幕《和諧願景》有星光般的煙花，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，甚至出現「吉」字煙花，為世界注入愛與希望的力量、為香港送上祝福。（圖片來源：政府新聞網影片截圖）

最佳觀賞煙花的地點

今年最佳觀賞煙花的地點，旅發局推介尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等，建議大家當日提前到現場霸位，加上煙花匯演前後，維港兩岸的部分路段將會實施封路措施，以確保觀賞人群的安全和活動的順利進行，出發前可先了解地鐵、巴士或行車路段的最新情況，Yahoo Travel稍後亦會為大家送上當日交通安排，記得密切留意！

今年最佳觀賞煙花的地點，旅發局推介尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等。（圖片來源：Getty Images）

2026年農曆新年煙花匯演

日期：2026年2月18日

時間：晚上8時

地點：維多利亞港

最佳觀賞地點：尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等

