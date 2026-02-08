消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
大廈管理投訴增 麥美娟：將修例改革樓宇管理
民政總署過去5年共接獲約1630宗有關大廈管理的投訴。民政及青年事務局長麥美娟今日(8日)出席電台節目時表示，投訴數字有上升，主要因為市民對大廈管理的認知及關心多了，亦知道投訴有門。她續指，民政事務總署以往在編制上主要擔當支援角色，處理投訴時最大的困難是法例上可以行使的權力不多，局方明日(9日)會在立法會提出進一步修訂《建築物管理條例》，深化改革樓宇管理工作，包括修改主管當局的權力，以及改革法團會議、業主授權票制度及大型維修工程項目採購的程序等。
麥美娟舉例，透過修例日後會要求業主立案法團，於大型維修工程項目進行表決前至少7日，必須舉辦一次簡介會，向業主解釋工程細節，協助業主作出合適決定，亦會建議制定授權票的上限。
授權票仍有作用 須做好監管
麥美娟提到，社會有聲音提出應取消授權票，但有法團的業委會成員提出授權票有其作用，例如有部分業主已移居海外，亦有業主年紀較大，可能有需要授權子女出席會議。她認同要做好監管，例如日後會要求法團要在當眼地方張貼授權票的名單，以便監察有否假授權的問題，亦會要求業主申報有否看過會議議程、表決事項等。
政府就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，早前召開指示會議，有法律界人士關注宏福苑居民未有法律代表。麥美娟表示，合安管理有限公司現時作為宏福苑的管理人，公司及其法律顧問早前都有出席獨立委員會的指示會議，亦會出席之後的聽證會。
對於有宏福苑業主指，合安管理未有就參與調立委員會的聽證會諮詢居民，麥美娟指，合安和法律顧問有出席指示會議，亦將會出席聽證會，有需要時會就法團共同利益提供資料，但如有個別業主希望提供相關資料，可以直接向獨立委員會提供，毋須透過合安提交。
宏福苑仍圍封 上樓須按程序進行
對於業主要求合安協助追討大維修承建商「宏業建築」的保證金，及安排上樓取回私人物品，麥美娟說，合安已就保證金事宜聯繫相關銀行，也找了法律專業人士協助處理；至於安排上樓，她說現時仍處於搜證圍封階段，亦需配合樓宇的鞏固維修工作，要逐一按程序進行。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。
英超串燒 ｜阿仙奴大勝 車仔彭馬半場戴帽 維拉失分
阿仙奴主場鬥新特蘭，憑蘇比文迪在大禁區外放冷箭，皮球撞內柱入網，加上約基利斯後備入替梅開二度，以3比0擊敗對手。兵工廠暫時在聯賽領先曼城9分，但多打一場。曼城於周日作客利物浦。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。