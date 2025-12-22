葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
大廈維修有工人全面關閉消防裝置 消防處指工人無權關閉 批做法不負責任或違法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑早前發生五級火警後，被揭後樓梯防火窗疑被更換成木板，消防處其後亦證實大廈火警鐘失效。《信報》今日（22 日）刊登專欄文章，其中提及「消防處建議一旦大廈維修工程影響到消防裝置時，受影響的消防裝置應分段關閉，而非全面關閉。」但同時引述有前線工人質疑可行性，並傾向將消防裝置全部關閉。消防處同日晚上發文澄清，強調相關評論內容未能完全反映事實。
處方表示，根據《消防（裝置及設備）規例》，非註冊消防裝置承辦商不得保養、檢查或修理任何處所內的消防裝置或設備；違例屬犯罪，一經定罪可處第 5 級罰款，即 50,000 元。消防處亦稱，任何非註冊承辦商人士如嘗試干擾消防裝置，有機會觸犯法例，處方必定嚴肅跟進。
消防處強調，承辦商會按專業判斷及消防處指示處理相關工作，負責大廈維修工程的人員並無權限把消防裝置及設備關閉；若前線人員為免工程誤鳴而企圖將裝置關閉，屬極不負責任。
處方又提到，《消防處通函第 1/2021 號》列明關閉消防裝置對正常操作的影響應減至最低，承辦商應在大廈有工程時採用有系統方法，把受影響消防裝置分段關閉，並盡快恢復正常運作；如受影響部分在工作更次尾聲未能恢復，應把該部分孤立，讓系統其餘部分先行恢復。完成相關工作後，承辦商須在適當時間內發出「消防裝置及設備證書」。
有工人為免誤鳴而關係消防裝置
信報專欄文章指，消防處建議大廈維修工程影響到消防裝置時，受影響的消防裝置應分段關閉，而非全面關閉。有業界人士認為前線工人未必充分了解消防系統，亦未必掌握施工範圍牽涉哪一套裝置，為免誤鳴而引致虛驚，現場工人往往傾向把相關消防裝置全部關閉。
文章亦引述候任工程界立法會議員卜國明，認為掛告示屬常理，分段關閉建議合理，並提到若需短時間關閉亦應確保屬真正短時間，同時應加強維修工程管理及監督。
