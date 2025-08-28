天文台：一號戒備信號至少維持至明早9時
大律師公會主席指公眾不應評論尚在進行的司法程序 強調恐嚇和騷擾法官不可接受︱Yahoo
香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師在印度新德里出席「亞洲律師協會會長會議 2025 峰會」時表示，社交媒體既可提升司法透明度與公眾認知，但帖文內容若與「正待審議原則」（sub judice）衝突，認為公眾不應評論尚在進行的司法程序。他希望透過交流，了解其他司法管轄區如何在維護程序公義的同時，利用社交媒體加深社會對法庭程序的理解。
毛樂禮亦在研討會上談及司法人員被「起底」的問題，並分享香港的處理經驗。他指出，法律界歡迎討論判決，甚至接受不同意見，但恐嚇及騷擾法官在法治社會中絕對不能接受。他提到，高等法院原訟庭法官高浩文於 2020 年曾批准律政司司長申請，頒布禁制令，禁止對司法人員及其家屬的「起底」行為。
此外，大律師公會執行委員會委員陳志剛亦出席相關研討會，討論人工智能（AI）在法律實踐、教育與訴訟中的應用。他表示，AI 工具可擴大資訊量、加快傳播速度，甚至推動更多「自助」服務，例如當事人親自出庭或自行準備法律文件。他認為，香港法律界需要共同努力，研發本地適用的 AI 工具、提升正確使用的能力，以及加強推廣專業道德規
