大律師公會主席毛樂禮新德里法律峰會續取經 稱善用AI可助推廣法治鞏固信心

香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師，及執行委員會委員陳志剛今日（8月29日）繼續印度新德里行程，出席第35屆「亞洲律師協會會長會議2025峰會」（35th POLA Summit 2025）第二日會議，他認為法律界不妨探討善用人工智能科技（AI），例如撰寫「精讀版」法庭判辭，有助鞏固社會對法治的信心。

毛樂禮與其他與會者交流時表示，科技、人工智能技術（AI），以至各式各樣的網絡平台令資訊傳播變得碎片化，一旦有不全面的資訊快速傳播，可能影響公眾對司法制度的信心，而與會者普遍認為這是亞太區內法律界共同面對的課題。

毛樂禮強調，科技本身是中立技術，對法律界而言，採用科技與否，最重要的是要秉持專業與程序公義，他認為，在不影響公平審訊的原則下，如何進一步引入AI，值得探討。他舉例指，部分重要的案件判辭長達過百頁，涉及艱澀的法律概念，普羅大眾未必有時間仔細閱讀，若法律界借助AI，為一些重要的判辭提供精準的簡要精華，對於協助大眾了解法庭審訊過程，以至法官判案的考慮會有幫助，亦可以鞏固社會對法治的信心。

毛樂禮補充，在普通法司法管轄區當中，除了成文法律（hard law）和其他守則及指引（soft law）外，在審訊過程中，各持份者例如檢控官在做任何決定時，需要作出全盤考慮，包括他人受法律保障的基本權利。他指香港奉行普通法，平衡不同人士的自由、權利及責任，十分重要。 他表示在香港，曾經有負責檢控工作的人員盡管工作繁重，仍然在公餘時間攻讀有關人權的法律碩士課程，全因希望更了解個人基本權利的概念、發展及案例，以便更能盡職履行刑事法律執業者的職責。

陳志剛則參與另一場專題研討會，分享「人工智能在法律實踐、教育與訴訟中的應用」的看法。他分享自90年代網絡興起，以至今天由AI驅動的訴訟分析和預測，法律實務一直持續變革。他估計，隨著AI發展，日後部分法律決策過程或許有機會會有AI參與。

陳志剛補充，因應AI科技日新月異，除了掌握好如何使用AI工具的訣竅外，維持行業道德標準在法律教育和培訓中也變得越來越不可或缺，因為時刻謹記避免利益衝突、維持保密，以至小心求證由AI所提供的資訊，乃是負責任地使用AI的關鍵。

毛樂禮及陳志剛在參與研討會外，分別亦有參與其他活動，包括與其他亞太區律師代表到訪印度最高法院，並與印度首席大法官會面交流。

是次峰會獲約50名亞太地區律師協會及國際法律組織的會長、主席和首席代表出席，包括澳洲法律協會（Law Council of Australia）、新西蘭律師協會（Law Society of New Zealand）、新加坡律師協會（The Law Society of Singapore）、日本辯護士連合會（Japan Federation of Bar Associations）、中華全國律師協會等。

【8 月 28 日報道】大律師公會主席指公眾不應評論尚在進行的司法程序 強調恐嚇和騷擾法官不可接受

大律師公會主席毛樂禮資深大律師指出，在審訊過程中，各持份者例如檢控官在做任何決定時，需要作出全盤考慮，包括他人受法律保障的基本權利。（大律師公會提供）

陳志剛（左一）在專題研討會上指出，AI科技日新月異，業界要在法律教育和培訓中盡力維持行業道德標準。（大律師公會提供）

大律師公會主席毛樂禮資深大律師（右二）到訪印度最高法院交流。香港律師會會長湯文龍（左三）亦有出席。（大律師公會提供）

大律師公會主席毛樂禮資深大律師到訪印度最高法院。（大律師公會提供）