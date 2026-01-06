大快活燉湯疑藏「生雞肉」 食客當晚肚痛 投訴逾兩日遭「已讀不回」｜Yahoo

黃先生展示燉湯內的疑似生雞肉。（jaswmh @ Threads）

【Yahoo 新聞報道】有食客日前光顧西營盤大快活餐廳外賣，表示飲用燉湯後，竟發現內藏懷疑未經煮熟的「生雞肉」，其六旬母親當晚感到不適及肚痛。《Yahoo 新聞》接獲事主報料指，他們已即時致電大快活及透過 1823 熱線聯絡食環署，惟逾兩日仍未獲回覆，令他感到「有啲沮喪」。他認為事件嚴重，「西營盤區又比較多長者，我好怕有集體食物中毒事件」，盼餐廳及署方盡快處理。

事主黃先生聯絡《Yahoo 新聞》報料，表示在本月 3 日晚上 8 時許，於西營盤正街的大快活餐廳購買外賣，包括煲仔飯、鐵板餐及三碗燉雞湯等。用膳期間，竟發現燉湯內的雞肉疑為「生雞肉」，惜為時已晚，其六旬母親經已飲用湯水。黃先生再仔細檢查三碗燉湯，發現其中兩碗雞肉均有呈鮮嫩粉紅色，非一般雞肉熟透後的深灰色，難以咀嚼。事隔 6 小時後，即凌晨兩時許，其母親開始感到不適及肚痛。

對客服「機器回覆」感失望

黃先生認為，倘若雞肉真的未經煮熟，牽涉的食品安全問題嚴重，「特別係生雞肉，沙門氏菌唔惹小，媽媽又一把年紀⋯⋯」他表示，當他們發現燉湯懷疑有問題後，已立即致電大快活，冀餐廳停售懷疑有食安風險的燉湯，進行檢查，以免其他食客遭殃。即使熱線僅接駁到留言信箱，事主都有向客戶服務部留言，但逾兩日半仍未獲回覆。昨日黃先生再透過社交平台向大快活的專頁發訊息，信箱設有「客戶服務專員將盡快與您聯絡跟進」的自動回覆，但黃先生表示，「俾佢哋已讀不回，淨係得機器回覆。其實嗰晚可能唔少人飲咗」，令他非常擔心，特別是區內其他長者「中招」不適。

廣告 廣告

「最希望食環跟進，因為呢個可以係好嚴重嘅食安問題。」事發同一晚，事主亦透過 1823 熱線向署方投訴，要求撿走樣本化驗，留下黎姓母親聯絡方式，惟同樣未獲回覆，令黃先生感到「有啲沮喪」。他們已保留單據及食物樣本，盼署方盡快作出跟進，並懲處有食品安全問題的餐廳。

事主盼餐廳作出改變

黃先生一家都是大快活的長期熟客，他坦言，是次投訴並非想要賠償，「其實最怕係大快活唔知出過事，冇任何轉變，同類事件可能會繼續發生」。若食環署的化驗結果證實黃先生的推測，他希望餐廳能正視有關問題，「只要佢哋承認問題，搵到邊個工序出錯，又肯作出改變，我哋一定會繼續幫襯。」

《Yahoo 新聞》已就事件向大快活快餐有限公司及食環署查詢，正待回覆。

黃先生表示，「3 碗（燉湯）有 2 碗嘅雞係生嘅」。（jaswmh @ Threads）