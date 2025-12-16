【大快活】會員手機點餐即享全單8折 (即日起至17/12)

又到聖誕，8折驚喜is coming to town！​下星期就係聖誕！大快活已經準備好驚喜禮物畀大家！一連3日，大快活APP會員用手機點餐即享全單8折！慳咗嘅錢仲可以買多份禮物送畀自己或者屋企人。全線分店，任何時段都用得（記得要用APP先有優惠㗎！） ！ ​

*優惠不適用於零售產品、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派對美食 ​

*優惠以優惠券形式發放，更多條款及細則請參閱大快活APP​

日期：即日起至2025/12/17

地點：大家樂分店

