錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）
今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！大快活APP每日會派發2張會員快閃手機點餐8折優惠券，點餐時使用即可享有優惠！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/01/30
地點：大快活分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air
近期華強北終於成功為 iPhone Air 加入卡槽改成支援實體 SIM，將不可能變成可能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，香港售價 HK$249 起
Apple 推出全新 AirTag，升級第二代超寬頻（UWB）晶片令「精準尋找」距離較上一代提升 50%，揚聲器亦更響亮；更可用 Apple Watch 進行精準尋找，並支援「分享物品位置」與逾 50 間航空公司合作追蹤延誤行李，香港售價 HK$249 起。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效
政府今日(25日)起收緊車廂規管，司機駕駛時不得在前方放置超過兩部流動電訊裝置，包括手機、平板及手提電腦，每部屏幕對角線長度不得超過19厘米。違例者最高可被罰款2,000元。新規例明確指出，凡位於司機座椅前方的整個車廂空間，包括擋風玻璃、儀錶板及其他可放置裝置的位置，最多只可擺放兩部流動裝置。這些裝置不得阻礙司機觀察道路及交通情況，亦不可影響車上鏡子或顯示器等用作提供間接視野的設備。am730 ・ 1 天前
彭博分析：2026年是蘋果產品線多年來「最令人興奮的一年」
據彭博記者 Mark Gurman 報導，他認為，2026 對蘋果 (AAPL-US) 是「近年最令人興奮的一年」，產品線會同時在 Mac、iPhone、iPad、穿戴與智慧家居上大改版。在這份詳盡的展望中，蘋果不僅將啟動 Ma鉅亨網 ・ 11 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王
文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影Qooah.com ・ 7 小時前
一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場
從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。men's uno HK ・ 19 小時前
亞信科技(01675)與ABB機器人聯合發起具身智能實驗室
亞信科技(01675)宣佈，於2026年1月25日舉行亞信科技與ABB機器人聯合發起的「具身智能實驗室」成立儀式，標誌著亞信科技與ABB機器人在Physical AI（物理AI）領域的戰略合作邁入實質性落地階段。阿里雲、英偉達/NVIDIA(NVDA.US)出席儀式，將為實驗室建設提供深度技術支撐。實驗室將整合亞信科技在AI應用、5G-A通信技術和網絡安全等方面的領先優勢，ABB機器人在機器人控制方面的領先優勢，基於阿里雲的視覺—語言—動作(VLA)大模型和英偉達的仿真平台，聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，着力突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化 —產業落地」的全鏈條創新體系，多方協作全面加速Physical AI在製造業的落地應用。 (CW)infocast ・ 21 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 8 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 19 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 20 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
解讀 | 紅魔是否重拾「曼聯DNA」？
在過去的20個月，曼聯出現多個難以回答的問題。究竟曼聯想建立一支怎樣的球隊？踢法如何？而該踢法又能否滿足球迷的期望？暫代領隊卡域克看來的確成功注入了該重要的成功要素。儘管接手球隊短短兩個星期，但他會視乎對手有哪些弱點而作出不同的針對性部署，球員也願意執行他指派的工作。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 18 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 19 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 1 小時前