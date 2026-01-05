大成首爾開個唱 太陽與GD輪住做嘉賓送驚喜

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang成員大成本月2至4日一連三晚在首爾奧林匹克手球競技場舉行安歌演唱會，為是次個人亞洲巡演畫上句號。他在騷上除了演唱《Universe》、《JUMP》及《Umbrella》等個人作品之外，又演繹隊友G-Dragon（GD）的《Heartbreaker》及太陽的《Where U At》。

太陽與GD分別於第2及第3場擔任表演嘉賓，令粉絲十分驚喜。其中太陽送上人氣歌曲《RINGA LINGA》、《VIBE》及《Seed》，今年是Big Bang出道20周年，太陽表示：「今年對我們來說很特別，我們會將一直積累下來的『BANG』爆發出來，大家要比去年更愛我們。」

廣告 廣告

而大成昨晚在唱出《Heartbreaker》時，GD突然登場，惹來全場尖叫，他與大成一起演繹該曲，之後他又唱出人氣歌曲《CRAYON》，當全場觀眾大叫他的本名「權志龍」時，他便帶領大家叫「姜大成」，他又多謝大家對大成的喜愛：「今天是大成今次巡唱最後一天，辛苦了。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】