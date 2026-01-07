大摩研究報告預測，要去到 iPhone 21 系列才有 2億像素鏡頭

文章來源：Qooah.com

摩根士丹利在最新的研究報告中表示，Apple 預計將會在 2028年發佈的 iPhone 21系列配備 2億像素鏡頭。首個配備2億像素鏡頭的手機是 2022年 Motorola X30 Pro，現階段已經有非常多 Android 手機陸續搭載，現在各家旗艦版本幾乎全面配備。

2億像素優劣勢方面，優勢是能顯著提升照片清晰度，還可通過像素合併技術實現4合1輸出 5000萬像素、16合1輸出 1250萬像素，從而增大單像素尺寸，大幅改善暗光成像的效果。但劣勢是會存在照片體積過大、算力需求高、功耗較高等問題。

廣告 廣告

Apple 如果要正式引入 2億像素鏡頭需要先攻克相應的劣勢，在此之前，Apple 還將推動多項影像與外觀技術升級。據爆料 2億像素鏡頭的傳感器是 Samsung 供應，這意味著 Apple 將打破長期以來由 Sony 獨佔供應的局面，這樣的措施代表，Apple 不會因僅有單一供應商導致受限，如因產能問題影響到產品，也能通過供應商競爭降低核心零件的採購成本。

摩根士丹利在最新的研究報告中預測，2026年秋季計劃推出的 iPhone 18 Pro系列（基礎版計劃於2027年春季推出）將率先配備可變光圈主鏡，支援在 f/1.4 至 f/2.8 之間調節，以增強景深控制和暗光拍攝能力。此外，在初代 iPhone 發佈 20週年，Apple 有望在 2027年將屏下 Face ID 技術投入商用，從而讓 iPhone 的正面設計向真正的「全面屏」更進一步。