大支赴花蓮當鏟子超人 揭救災8大重點

▲藝人大支曬出自己前往花蓮救災的照片，同時為有意前往當地的民眾提供了8個建議，呼籲「別逞強。」（圖／Dwagie大支 臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉遭泥流掩蓋災情慘重，許多民眾紛紛舉起鏟子，長途跋涉到當地幫忙挖泥救災，因此被稱為「鏟子超人」。藝人大支日前才遭嗆花蓮出事不捐款，對此他昨（28）日曬出自己到當地加入救災行列的照片，同時給出了8點建議，讓有意願前往的民眾能夠事前準備。

大支曬花蓮救災照 提供志願者8大建議

大支日前因在新歌中嘲諷五月天和相信音樂，引爆許多五迷怒火，花蓮災情曝光後，五月天和相信音樂一起捐出了五百萬賑災，因此大支遭到許多網友酸：「五月天捐五百萬，大支有捐嗎？」不過大支始終保持沉默沒有回應。

昨日大支在臉書曬出了自己親自前往花蓮救災的照片，可以看見即使已經賣力清理了近一週，當地仍然滿地泥濘，而照片中所有人全身沾滿泥，都是為了當地居民努力過的痕跡。另外他也為接下來想要前進花蓮的熱心民眾提供了八個建議，「建議坐火車前往」、「自帶鏟子」、「走路時避開泥濘」、「不要勉強自己」、「持續補水」等，希望能讓前往災區的民眾當作參考。

▲大支曬出自己前往花蓮救災的心得，同時給想前往當地的民眾8個建議。（圖／Dwagie大支 臉書）

網友依舊不買單行為 留言區報兩面論戰

不過許多網友看到大支親赴災區依舊不買單，紛紛留言「謝謝相信音樂捐了500萬」、「拍個照片，跟大家說我有來噢」、「台南受災戶表示？你不是台南人嗎？」不過也有許多網友認同他的善舉，「謝謝您的付出」、「謝謝大支」、「有幫忙就是讚」，掀起了網友兩面論戰。

