大新銀行推出24小時美股交易服務
特惠美股交易佣金 跨越時區界限緊貼美市脈搏
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - 大新銀行有限公司（「本行」）宣佈推出延長現有美股交易服務至24小時*，為投資者提供全天候的美股買賣服務體驗。美國股票市場的市值現穩居全球之首，其持續領先地位一直為投資焦點。近年，亞洲投資者對美股交易需求日增，但礙於時區所限，如美股市場於收市後有任何市況變化，單靠常規交易時段或不足以讓其靈活應變市場變化。
大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣小姐表示：「本行一直投入資源優化交易平台，以持續提升客戶交易體驗為宗旨，為迎合投資者參與美股的趨勢，我們推出24小時美股交易服務*，除常規交易時段外，同時覆蓋盤前、盤後及夜盤時段，客戶無論早與晚都可進行美股買賣及交易，即使跨時區亦可輕鬆應對美市最新變化，真正全天候捕捉投資良機。另外，因應美股以每股為買賣單位，故本行同時亦將美股佣金收費改為每股劃一收0.015美元，VIP銀行服務客戶收取最低8美元，一般銀行客戶收取最低10美元，讓投資者更易預算交易成本。就24小時美股交易服務*推出，為隆重其事，我們現提供豐富的美股迎新優惠以及將推出連串宣傳活動，詳情可留意本行最新公佈。」
由即日起至2025年12月31日，全新證券客戶使用本行美股服務，符合指定要求可享以下豐富優惠#。此外，美股24小時交易服務*推出，為隆重其事，本行亦將於2026年1月推出更震憾的推廣優惠，敬請密切留意。
長達1年買賣證券佣金 Cashback 無上限
港幣50元登記美國股票買賣服務禮券獎賞
港幣50元登入美股證券交易 App 獎賞
港幣200元美股電子服務獎賞
#上述優惠須受條款及細則約束。有關證券服務推廣優惠詳情，可瀏覽www.dahsing.com/stock/promotion。證券佣金優惠需先繳後回。
註：有關美股買賣收費詳情，可參閱本行的美國股票買賣服務收費表。
* 24小時美股交易服務之重要提示：
儘管新增了美股延長交易時段，惟因日終系統結算是每天由香港時間上午8：00 （美國夏令時間） / 9： 00（美國冬令時間）起開始，請注意此時間開始，直至日終系統結算完畢為止，或任何不時由本行通知的系統維修期間 （「日終系統結算／系統維修期間」） ，本行的美股交易渠道將不會提供服務。任何於日終系統結算／系統維修期間客戶提交的新交易指示將會被拒絕。本行有權在不給予通知的情況下，於處理客戶交 易指示時，隨時更改或暫停部分或全部美股延長時段內之交易。詳細服務資訊請參閱個人銀行服務協議（美國股票買賣服務）及美國股票買賣服務資料摘要。
證券服務風險披露聲明：
投資涉及風險。證券價格可升可跌，有時可能會非常波動，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資前客戶應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度，並參閱相關證券投資服務的條款及細則。
在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險：
大新銀行有限公司在香港以外地方收取或持有的客戶 資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》 （第571章）及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港 收取或持有的客戶資產的相同保障。客戶亦應就任何進行海外投資時可能涉及之稅務責任，自行尋求相關專業意見。
除非情況另有所指，否則本新聞稿並不構成對任何人士提出進行任何證券交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。
本新聞稿未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。
本文提及的服務／產品並不是以歐洲聯盟的人士為目標。
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63個業務網點。
