大新銀行進一步優化 VIP 銀行服務 以洞察引領、全方位財富管理服務的策略定位

高科技、高關顧的理財方案 助客戶掌握機遇 規劃未來

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）宣布推出全新 VIP 銀行服務「智策 新機遇」品牌推廣，以彰顯大新 VIP 銀行服務致力透過 AI 智能適時推送客戶關心的市場資訊，配合專業財富管理團隊的貼心導向，讓客戶在瞬息萬變的投資環境中穩步前行，實現長遠財富目標。





是次品牌推廣主題呼應大新銀行全新推出的24小時美股交易服務*，讓客戶無論身處全球任何時區，皆能靈活捕捉投資機遇。



此外，大新 VIP 銀行服務提供全面的財富管理及承傳規劃方案，以支援客戶不同人生階段的財富規劃需要。除保本投資方案、債券（如主權債券）、結構性產品等多元化投資選項外，大新銀行亦透過與 Sun Life永明的策略性合作為客戶提供廣泛的保障及傳承規劃方案，當中包括涵蓋多貨幣的保險計劃及最新推出的年金保險產品，為客戶提供保障、累積財富及規劃財富傳承，以實現個人及家庭的長遠理財目標，亦能協助應對全球化生活的需要。



大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅先生表示：「在當前波動的市場環境下充斥著海量資訊，客戶所珍視的是切合需要的專業市場分析，以協助他們規劃未來。大新 VIP 銀行服務高科技、高關顧的財富管理服務，以嶄新數碼科技結合專業財富管理團隊協助客戶發掘和掌握市場機遇，並配合全面多元的財富管理方案，助客戶更有信心地實踐理想。」



由即日起至2026年6月30日，成為大新 VIP 銀行服務的新客戶並符合指定條件，有機會享高達55,900港元迎新獎賞及大抽獎獎賞。



# 優惠及服務須受有關條款及細則約束。詳情請參閱：http://www.dahsing.com/html/tc/vip_banking。



* 24 小時美股交易服務之重要提示 ：

儘管新增了美股延長交易時段，惟因日終系統結算是每天由香港時間上午8：00（美國夏令時期間） / 9：00（美國冬令時期間）起開始，請注意此時間開始，直至日終系統結算完畢為止，或任何不時由本行通知的系統維修期間 （「日終系統結算／系統維修期間」），本行的美股交易渠道將不會提供服務。任何於日終系統結算／系統維修期間客戶提交的新交易指示將會被拒絕。本行有權在不給予通知的情況下，於處理客戶交易指示時，隨時更改或暫停部分或全部美股延長時段內之交易。



有關大新銀行

大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63個業務網點。





