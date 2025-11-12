專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
大新銀行首次發布「投資者信心指數」
指數錄得68反映香港投資者整體樂觀 越高資產值人士越有信心 對後市有信心的受訪者預期未來12個月投資平均回報達7.9%
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）今日發布首個「投資者信心指數」，此研究旨在評估香港投資者對後市的信心，並深入了解投資者行為。指數首度揭盅錄得681，顯示受訪者對後市有信心，富裕及高資產值投資者的信心尤為突出，分別錄得70及77。對未來12個月投資市況有信心的受訪者，其預期回報率平均達7.9%。
大新銀行希望能掌握不斷演變的理財需求，為不同客戶群提供合適的理財產品與服務，於2025年9月委託獨立研究機構毅群市場研究顧問公司進行量化調查，訪問了619名香港居民，按流動資產金額分類 (房地產除外)，涵蓋三類投資者：大眾（10萬至100萬元港元以下）、富裕（100萬至800萬元港元）及高資產值投資者（800萬元港元以上）。是次調查研究範圍廣泛，也探討了這三類投資者如何管理橫跨眾多資產類別（包括股票、債券、基金、外幣、商品及虛擬資產）的投資組合，提供獨特的見解。
高達89%的受訪者計劃在未來12個月內增加（34%）或維持現有（55%）投資資金。高資產值投資者的增持意願最為顯著（39%），而富裕投資者和大眾投資者則分別為36%和31%。此外，在不同資產類別中，投資者對從股票（58%）和債券（52%）中獲利的信心特別強。
科技板塊繼續是最受投資者歡迎的主題，有52%的受訪者表示未來12個月會關注相關投資機會，較過去12個月顯著上升11個百分點。
調查亦顯示，逾半數投資者至少每週都會檢視投資組合的表現，而大多數投資者至少每月進行一次交易。許多投資者主要以自行分析公開資訊來作出投資決定，而富裕及高資產值投資者則更傾向於依賴客戶經理的專業建議。此外，投資者亦指出市場波動、難以跨資產類別整合評估投資表現、缺乏足夠資訊去評估整體表現及缺乏充足時間管理投資等因素，為管理投資組合的主要挑戰，突顯投資者對適時且相關的資訊與可信賴的投資建議具有需求。
大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅先生表示：「大新銀行深明信心是建基於清晰的掌握。根據投資者對後市的期望、投資行為及預期回報，我們會致力提供為客戶量身定制全面的財富管理方案，協助客戶實現理財目標。今年初，我們已向所有客戶提供主權債券投資產品，向他們提供更廣泛相對穩健的投資選項。此外，因投資者對股票市場前景的樂觀取態，我們將會提升現有的美國證券買賣服務，為客戶提供24小時*美股交易服務及極具競爭力的經紀佣金。展望未來，我們將積極研究引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF）交易，涵蓋此甚受歡迎的資產類別。」
陳維堅先生續指：「我們的 VIP 銀行服務專注為富裕及高資產值客戶提供所需的工具及資訊，以助客戶作出適切的投資決策，並協助他們監察投資組合表現。針對投資者在市場波動時面對的資訊不足及時間有限等挑戰，我們整合專業的市場分析，並善用大數據及人工智能向客戶提供及時和相關的投資觀點和市況更新。」
大新銀行推出「投資者信心指數」，進一步強化我們 VIP 銀行服務的策略性業務理念 — 結合高科技、高關顧的理財方案，支援客戶實踐財富與投資目標。VIP 銀行服務更透過多元及全面投資選項及保險規劃，助力客戶開啟前景清晰、具目標及充滿信心的財富旅程。
* 24小時美股交易服務之重要提示：
儘管新增了美股延長交易時段，惟因日終系統結算是每天由香港時間上午8：00 （美國夏令時期間） / 9：00（美國冬令時期間）起開始，請注意此時間開始，直至日終系統結算完畢為止，或任何不時由本行通知的系統維修期間 （「日終系統結算／系統維修期間」） ，本行的美股交易渠道將不會提供服務。任何於日終系統結算／系統維修期間客戶提交的新交易指示將會被拒絕。本行有權在不給予通知的情況下，於處理客戶交易指示時，隨時更改或暫停部分或全部美股延長時段內之交易。
風險披露：
投資服務
投資涉及風險。過往業績並非未來表現的指標。客戶在作出任何投資決定前，應參閱所有有關投資產品之銷售文件，以取得包括風險因素在內的詳細資料。客戶如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。
除非情況另有所指，否則本文件並不構成對任何人士提出進行任何投資交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何投資產品價格變動的任何預測。
本文件未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。
保險服務
投保前，請閱讀明白產品銷售文件，包括所載之產品及信貸風險。大新銀行有限公司（「本行」）分銷的人壽保險及一般保險產品分別由香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）（「永明金融」）及大新保險有限公司（「大新保險」）承保。本行為永明金融及大新保險之授權持牌保險代理機構及為其分銷保險產品。
重要提示：
以上市場調查內容只提供一般參考性資訊，並沒有考慮投資者的個別需要及狀況。本行不能擔保本資訊之任何資料、推測或意見或任何此等推測或意見之基礎的公正性、準確性、完整性或精確性，亦在沒有欺詐、疏忽及故意失責的情況下不會承擔任何法律責任。本資訊表達的預測及意見只作為一般的市場調查資訊，並非獨立研究報告及不構成投資意見或保證回報。本行有權修改本資訊的內容資料而毋須另作通知。投資者不應依靠本資訊之內容作出任何投資決定。任何人因使用或依賴本資訊所提供的資料而引致的任何損失，本行概不負責。投資涉及風險。投資者須注意證券及投資產品價格可升可跌，甚至會變成毫無價值，過往的表現不一定可預示日後的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀相關產品之銷售文件及條款細則(包括當中所載之風險因素之全文)。除非情況另有所指，否則本資訊並不構成對任何人士提出申購任何產品或服務的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何產品或服務價格變動的任何預測。如有需要，投資者請尋求獨立專業意見。
對於本行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。
本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。
Hashtag: #大新銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63個業務網點。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 5 小時前
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 8 小時前
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 1 天前
京東「雙11」成交額創新高 中國的通縮看來不足為慮
【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.Bloomberg ・ 12 小時前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 10 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 1 天前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 1 天前
Tesla 正式公布 Elon Musk 的新薪酬方案
在近期的報導中，有關 Elon Musk 的薪酬包裹引起了廣泛的關注。許多媒體似乎誤解了這一情況，認為公司和股 […]TechRitual ・ 19 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 16 小時前
看圖論市：越跌越買 南向資金對小米集團持股比升至6月來高位
【彭博】-- 隨著過去一個多月小米集團股價的不斷走弱，內地南向資金正成為一股抄底的關鍵力量。根據開源證券提供的數據，截至11月11日，港股通於中央結算系統的持股量占到小米集團已發行股份的15.53%，升至今年6月以來的高位。小米此前因電動汽車車禍等消息，股價一度較9月末的高點回落近三成，公司預計將於11月18日公佈業績。\--聯合報導 April Ma.Bloomberg ・ 8 小時前
美國上市｜港產獨角獸曾考慮香港 上市首九個月轉虧為盈賺628萬 Klook申美國上市
港產獨角獸公司、著名旅遊體驗預訂平台Klook Technology Limited宣佈啟動赴美上市，早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格註冊聲明，擬進行美國存託股票（ADS）的首次公開募股（「IPO」），早前曾經考慮赴港上市。BossMind ・ 1 天前
巴菲特將不再寫股東信 不再出席股東會 剩1500億美元待捐
巴郡董事長巴菲特 (Warren Buffett) 週一 (10 日) 宣布，他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，在即將退休前，他已向四個家族基金會捐出約 14 億美元，並計畫在未來將其近 1,500 億美元的全部財富用於慈善事業。鉅亨網 ・ 1 天前
政府成功發售100億元數碼綠色債券
香港特區政府宣布,在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。是次發行規模較去年的60億港元增加近七成。經過11月3日至7日的網上路演後,這批數碼綠色債券在昨日定價,25億港元的二年期債券為2.5%;25億人民幣的五年期債券為1.9%;3億美元的三年期債券為3.633%;3億歐羅的四年期債券為2.512%。財政司司長陳茂波表示,特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券,發行總額創新高達100億港元,認購熱烈,反映市場對相關代幣化產品的支持;同時,也應用了多項創新技術,進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恒常化發行代幣化債券,助力市場建立更全面的基準,擴大數字金融的更廣泛應用,鼓勵產品和服務創新。財經事務及庫務局局長許正宇指出,這是政府發行的第三批代幣化債券,也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓其在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合香港既有的金融服務優勢,將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。金管局總裁余偉文表示,是次infocast ・ 22 小時前
AI基建燒錢太瘋！矽谷科技巨頭債市利差飆至78基點 5兆美元泡沫要破？
近來，投資人持續拋售美國科技巨頭債券，一場圍繞 AI 基礎建設熱潮的債務泡沫擔憂，正從股市蔓延至債市，以谷歌、Meta、微軟、甲骨文為代表的超大規模雲端服務商 (hyperscalers) 首當其衝，其債券組合承壓明顯，利差攀升至數月新高，反映出市場對科技企業借債擴張 AI 基設的深層焦慮。鉅亨網 ・ 9 小時前
聯交所譴責合景泰富(01813.HK)主席等六名現任董事及前公司秘書
聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
部分中資銀行虛增貸款需求 經濟復甦緩慢下業績達標不易
Jerry Hu在中國沿海省份浙江經營一家生產汽車零部件的公司。上個月，他接到了一個來自中國最大銀行之一的信貸經理的請求，希望他借款500萬元人民幣（約70萬美元），先存入指定的銀行賬戶，下個月初再還款。銀行表示自行負責利息支出。Bloomberg ・ 10 小時前
為求達標｜外媒指部份內銀為達借貸目標 請求客戶借錢 兼代付利息
彭博報道指，部份內銀為借貸達標，紛紛請求客戶申請貸款，兼代支付利息。報道引述多名業內人士稱，銀行面臨前所未有的...BossMind ・ 3 小時前
至中分析｜樓市何時能全面復甦？｜蔡志忠
2025年新樓巿場成交熾熱，截至10月份一手樓銷售量約為1.71萬伙，打破了去年全年的約1.58萬伙銷量，增幅...BossMind ・ 23 小時前
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%
多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。 大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》 滙研降小米(01810.HK)目標價至65.4元 電動車產能與智能手機利潤率拖累近期股價
滙研發表報告指出，小米集團(01810.HK)電動車產能與智能手機利潤率是近期股價的拖累因素，預期第三季財報符合預期，電動車部門將實現盈利。滙研將小米目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級「買入」。 滙研表示，小米股價自9月初以來下跌了22%，認為表現欠佳是因為公司推遲電動車產能擴張，及市場對電動車能否及時交付的擔憂；此外，因應零件材料價格上漲，市場對其智能手機業務毛利潤率、物聯網產品需求的擔憂。據此，滙研分別將小米集團2026年、2027年的盈利預測分別下調9%、7%，以反映業務擴張面臨的壓力。 儘管近期疲弱，由於小米強大的執行力，滙研仍對其核心業務的高端化策略充滿信心，並認為隨著2026年電動車P2工廠的能見度更加清晰，小米股價具有上漲潛力。 滙研表示，小米將於11月中旬公布2025年第三季財報，預計其第三季淨利潤約為101億元人民幣，年增長率將放緩。根據滙研的估計，小米第三季營收為1,084億元人民幣(按年增長17%)，毛利率為22.3%。預期智能手機業務的毛利率在第三季將達到11%；預期物聯網收入為266億元人民幣、電動車第三季出貨量預計達到10.9萬輛，毛利率將微降至2AASTOCKS ・ 1 天前