大新「328營商理財」推出「大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡」
助中小企客戶打開智能支付新體驗 首3個月高達10%簽賬現金回贈
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月5日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）推出全新大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，專為328營商理財中小企客戶而設，支援企業靈活處理本地及海外交易，助客戶輕鬆管理營商開支。
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「大新銀行一直以客為本，為客戶提供貼合所需的產品及服務。為配合香港市民出遊所需，大新銀行早前推出大新多貨幣個人Mastercard扣賬卡，方便個人客戶於外遊或日常線上線下消費購物。個人扣賬卡推出後反應理想，超過八成新個人客戶同時使用扣賬卡服務，跨境消費交易量亦顯著上升。中小企客戶是大新銀行另一重要核心客戶群，為支持中小企的發展，我們推出專為328營商理財客戶而設的大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，將營商理財服務延伸至中小企開支管理，助客戶一卡支付本地及海外交易，支出直接從328商業理財戶口扣賬，帶來一站式、便捷、無縫的營商理財體驗。」
大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡支援多達11種主要貨幣1,2，並無外幣消費交易手續費1，客戶可於合資格交易賺取無上限0.6%現金回贈1。於推廣期內3，成功申請大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，由相關發卡日起可享首3個月高達10%簽賬現金回贈^，有效降低交易成本。透過328營商網上理財或流動理財的扣賬卡管理中心，客戶可啟動自動外幣兌換、管理提款及消費限額，更可隨時查閱支出項目與下載交易紀錄，免除手動對賬，簡化傳統管理開支流程，一手掌控營商開支。
Mastercard 香港及澳門董事總經理陳一芳表示：「Mastercard 一直與大新銀行保持緊密合作，雙方秉持共同願景，持續支援作為香港經濟重要支柱的中小企。繼早前合作推出的大新多貨幣個人Mastercard 扣賬卡於市場上獲得理想反應後，我們很高興進一步拓展合作版圖，推出全新大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，為中小企提供更符合實際業務需求的支付方案。此舉充分彰顯Mastercard 對創新支付產品的信心與承諾。新產品的推出將有助中小企更有效地管理現金流，把握多元貨幣使用優勢，從而更專注於推動業務增長。」Mastercard同時推出「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動4，持卡人於活動期內以大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡進行簽賬，即可獲一次抽獎機會，指定消費類別更可獲取額外抽獎機會1，贏取高達港幣388,888元1簽賬額。詳情請瀏覽活動網頁4。
可按此瀏覽大新銀行328營商理財網頁： www.dahsing.com/biz
1受有關條款及細則約束。
2適用於以港元、美元、英鎊、日圓、人民幣、歐元、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎於網上及實體商戶消費交易。
3推廣期由即日起至2026年3月31日。
4Mastercard「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動詳情，請瀏覽活動網頁https://mstr.cd/luckydraw2026。
^推廣優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽www.dahsing.com/biz/mcy。
風險披露聲明
外匯買賣：外匯買賣涉及風險。外幣投資受匯率波動而產生獲利及虧損風險。客戶如將外幣兌換為港幣或其他外幣時，可能受外幣匯率變動而蒙受虧損。投資者作出任何投資決定前，敬請細閱及明白該等投資的所有發售文件，包括但不限於其所列載的風險披露聲明及風險警告。
貨幣風險（人民幣）：人民幣兌換為港幣或其他外幣受匯率波動影響。客戶於兌換人民幣至港幣或其他外幣時，將可能因人民幣匯率的變動而出現利潤或虧損。人民幣目前受中國政府外滙管制，其匯率或較容易因政府政策改變而被影響。
除非情況另有所指，否則本宣傳品並不構成對任何人士提出進行任何外匯交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何外匯價格變動的任何預測。本宣傳品未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。
本文提及的服務/產品並不是以歐盟的人士為目標。
Hashtag: #DahSingBank #大新銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀
行。大新銀行植根香港逾 75 年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業
務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年
大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司
和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約 13%。大新銀行及其附屬公司
於香港、澳門及中國內地共有 63 個業務網點。
