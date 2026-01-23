專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
大新 VIP 銀行 Visa Infinite 信用卡尊屬禮遇 深受高資產值客戶歡迎
簽賬總額及新卡發卡量按年分別上升21%及13%
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月23日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）宣布，大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 信用卡憑專屬3%簽賬回贈及尊尚禮遇，持續吸引高資產值客戶，最新數字顯示簽賬總額及新卡發卡量按年分別錄得21%及13%升幅，充分展現客戶對優質生活方式的追求。為進一步提升旅遊及消費體驗，大新銀行現推出多項尊尚禮遇，締造非凡享受。
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「我們致力為高資產值客戶打造貼心且具品味的消費體驗。最新數據顯示，Visa Infinite 卡在生活消費領域表現亮眼，反映客戶對高端生活的重視。我們將持續推出尊尚優惠，鞏固與客戶的緊密關係，並展現我們對尊貴生活方式的承諾。」
大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 信用卡尊尚禮遇亮點：
禮遇一：合資格零售簽賬享3%回贈
所有合資格本地及海外零售簽賬可享3%的回贈獎賞。新客戶於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿10,000港元或以上，可享500港元現金回贈。
禮遇二：VIP旅遊禮遇
即日起至12月31日，憑大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 卡於 Agoda 預訂指定酒店，連續入住三晚即可免費享用第三晚住宿。於 King's Limo 預訂香港國際機場與本地地區之間接送服務，更可專享五折優惠。此外，即日起至5月31日於Banyan Group網站預訂最少2晚酒店住宿，除可享8折優惠，更可享尊屬禮遇如免費每日早餐、房型升級及早入住及延遲退房。讓客戶的旅程倍添尊貴體驗。
禮遇三：免費享用 Priority Pass 機場貴賓室
主卡客戶符合指定要求，可免費享用 Priority Pass 機場貴賓室，往返旅程都能盡享優悠時光。
註：上述推廣及優惠須受有關條款及細則約束。優惠詳情，請參閱網頁：
https://www.dahsing.com/card/vipvi
借定唔借？還得到先好借！
本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。
Hashtag: #大新銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63個業務網點。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
沙超聯出廣告招募防中？
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度所在的沙超聯，竟被發現在招聘網站登廣告，尋求一名防守中場球員。西班牙招聘網站Futboljobs上，最近貼出相關招募資訊，尋找一名擁有高級別經驗經驗的防守中場，年薪為60萬至100萬歐元。這則招聘廣告還有沙超聯的標誌，要求應徵者提交簡歷、比賽影片和轉會履歷等。他們也列明應徵者必須是自由市場的球員，即沒有和任何球會有合約在身，而且期望他們100%的所有權都來自同一經紀，而不是由不同經紀公司擁有。不過，這則招聘也沒有提及是來自沙超聯哪間球會，令人有所疑問，但成功申請者將可和基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及賓斯馬等球星同場獻技，甚至可能是隊友。沙特阿拉伯政府過去幾季為了壯大自己的聯賽，不惜豪擲千金力邀名牌球星加盟，開出巨額薪金，從2023至25年間，已經花費超過13億歐元。now.com 體育 ・ 13 小時前
派愛心飯明河燒臘飯店涉違聘外勞規定 明哥：頂讓食牌未轉名或是新東主違規
【Now新聞台】截至去年底，勞工處共接獲832宗有關補充勞工優化計劃的投訴，並有24名僱主涉違反規定等。處方稱，接獲投訴及經調查後，確定多三間公司，包括北河(明河)燒臘飯店等，違反優化計劃的本地招聘規定，周一起對相關公司實施行政制裁。其中一間被勞工處實施行政制裁的公司及其經營者，是位於深水埗的北河(明河)燒臘飯店。處方認為餐廳申請輸入廚房幫工時，沒向求職者提供所有經處方甄選的空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。餐廳負責人明哥稱，2023年底起已將相關店舖頂讓，不過承認曾用有關舖名，透過中介公司聘請多名外勞，分別從事樓面、洗碗和廚師，而勞工處亦未有就事件聯絡他。記者：「勞工處稱你們見到有本地人見工都說未必請。」餐廳負責人明哥：「我們沒有，未試過。我們未試過，勞工處也沒有聯絡過我們。招聘三個月無人應徵就要登報，登報也無人見工，我們才能請。可能是他們(頂讓店主)，他們仍持我們的牌照，所以(勞工處)就以為是我們。」記者：「那你何時開始請外勞？」明哥：「都是當時(2023年)請，用都是用明河(名稱)請。我們請(外勞)師傅回來都要2.5萬元，包括他食住，省是省少少，但他真的『聽話』、不會『扭計』，他希望賺多些錢。」一街之隔，「明哥」所講已頂讓的餐廳則否認有聘請外勞。餐廳負責人：「(廚房幫工方面，有無用輸入勞工計劃請人？)沒有，全部都是本地(員工)。(勞工處有沒有找你們？)沒有，若要找也是找我老闆。」勞工處稱，另外兩間涉事公司包括寶慶豐有限公司，在申請輸入普通文員及會計文員期間，未經處方同意下，增加對本地求職者的招聘要求，並拒絕聘用符合原有要求的本地求職者；至於淘多多(荃灣)有限公司，則在申請輸入倉務員時，拒絕聘用合資格的本地求職者。勞工處將會拒絕處理相關僱主未來兩年的輸入勞工申請，並中止處理其已提交的申請。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！此外，更新增部分銀行兌換外幣高息定存優惠，兌換英鎊高息定存息率高達17厘！Yahoo財經 ・ 1 小時前
英特爾在盤後交易中大跌 營收預期平淡且CEO稱在努力應對生產問題
【彭博】— 英特爾股價在盤後交易中一度重挫13%，執行長陳立武給出的預期平平，並警告稱這家晶片製造商在應對生產問題。Bloomberg ・ 7 小時前
鄧普頓看好中國龍頭互聯網企業 料受惠AI相關工作負載需求增長
富蘭克林鄧普頓全球投資首席投資長、特許金融分析師(CFA)Manraj Sekhon 表示,受油價下跌、貨幣政策持續寬鬆(尤其是在美國)以及長期地緣政治風險顯著降低等因素推動,企業盈利增長走高,這些因素支撐了風險資產,並促成了該行對2026年全球股市的積極展望。未來一年,全球股票的盈利增長預計將達到兩位數中段(通常指15-17%),高於2025年的高單位數增長。在新興市場,尤其是亞洲,該行的分析師已在人工智能(AI)供應鏈中發現了投資機會。這些機會包括高頻寬記憶體、電源單元和印刷電路板公司。同時,部分中國企業也展現出強勁的增長動能。中國互聯網企業正日益將 AI 融入其生態系統,預計將提高成本效益並促進業務增長。中國領先的互聯網企業是主要的雲端服務供應商,應該會受惠於 AI 相關工作負載需求的增長。他補充說:「這些驅動因素,加上部分新興市場和歐洲市場合理的估值,支撐了我們對2026年股市的樂觀展望。」 (BC)#富蘭克林鄧普頓infocast ・ 1 天前
周大福(01929.HK)上季零售值按年增17.8%
周大福(01929.HK)公布，截至去年12月底止第三財季，零售值按年增長17.8%，當中，內地佔比升16.9%，港澳及其他市場則升22.9%。 內地方面，直營店於季內的同店銷售增長提升至21.4%，而加盟店的同店銷售增長則達到26.3%。若撇除鐘錶業務，期內直營店的同店銷售增長25.6%。香港及澳門的同店銷售按年增長14.3%，其中香港上升10.1%，澳門則上升31.3%。 計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勁。內地的平均售價上升至1.1萬元，香港及澳門的平均售價則上升至2.01萬元，相對於第三財季的7,300及1.33萬元。 集團於內地開設34個周大福珠寶零售點，並關閉264個零售點，淨關閉230個零售點。季內於香港及澳門，則開設3個零售點。 集團指出，在今年6月前，將按計劃推出新店以進軍國際市場，並聚焦於精選高端地段。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特步(01368.HK)主品牌去年零售銷售錄低單位數增長 索康尼升逾三成
特步國際(01368.HK)公布，截至2025年12月31日止三個月，特步主品牌零售銷售增長(包括線上線下渠道)按年持平，零售折扣水平為七至七五折；索康尼(包括線上線下渠道)零售銷售增長按年升逾30%。 截至2025年12月31日止全年，特步主品牌零售銷售錄得低單位數按年增長，渠道存貨週轉約四個半月；索康尼零售銷售增長按年升逾30%。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
《大行》招商證券國際料敏實(00425.HK)受惠於德國電動車補貼 續予「增持」評級
招商證券國際研究報告指，德國計劃於本月正式重啟電動車補貼政策，有望短期提振歐洲新能源車需求。而敏實集團(00425.HK)作為歐洲電池盒龍頭，去年上半年市佔率超過35%，對歐洲新能源銷量具高度敏感性，隨著傳統車廠今年推出多款新能源車型，集團的核心業務預計將同步實現復甦。 機械人業務方面，集團已與龍頭機械人客戶建立供應鏈關係，預計訂單交付等信息成為股價催化劑。至於新業務，AI液冷已進入交付階段，未來訂單交付有望持續增長。該行維持對敏實集團「增持」評級。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
特朗普控告摩根大通(JPM.US)及其CEO 指控因政治動機關閉其帳戶
美國總統特朗普周四表示，對摩根大通(JPM.US)及其行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)提出起訴，主因在特朗普成為該銀行客戶數十年後，於2021年初遭該行關閉其本人及相關實體的帳戶。 訴訟指出，原告確信，摩根大通的單方面決定是出於政治和社會動機，正尋求至少50億美元的民事賠償。摩通回應指，對遭起訴感到遺憾，但認為該訴訟毫無根據。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
唐宮中國(01181.HK)：附屬所涉訴訟獲駁回
唐宮中國(01181.HK)公布，有關其全資附屬公司維華盛世及其分支機構深圳維華盛世唐宮飲食有限公司彩德店作為被告涉及的訴訟事宜，公司最近接獲深圳市福田區人民法院作出之民事裁定書副本。根據該裁定，福田法院已駁回原告深圳市森望物業管理有限公司提出之訴訟請求。 該裁定將於上訴期屆滿後生效。公司將繼續密切監察及評估該法律程序之任何未來發展，並於適當時候向投資者作出進一步更新。公司亦將繼續採取一切適當行動，以確保該裁定得以執行。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
開拓藥業(09939)就防脫泡沫劑產品簽訂獨家銷售代理協議
開拓藥業(09939)宣佈，公司全資附屬公司開禧香港與德開醫藥訂立獨家銷售代理協議，內容有關公司防脫泡沫劑產品在中國內地市場的銷售代理及市場推廣。根據銷售代理協議，開禧香港與德開醫藥就本公司防脫泡沫劑產品在中國內地市場的銷售代理及市場推廣達成共識。雙方依託各自優勢與資源，建立密切合作關係，共同推動業務發展和產品延伸，實現優勢互補，協同發展。 (WL)infocast ・ 1 天前
北京燃氣藍天(06828.HK)接獲民事起訴狀 將就訴訟進行嚴謹辯護
北京燃氣藍天(06828.HK)公布，有關李連景、李瑞峰及楊翠伶作為索償人，對Hill Hero Limited(被告人一)、深圳韓龍技術服務有限公司(被告人二)及公司提起訴訟。公司已於今日(22日)收到就該訴訟提交予中級人民法院的民事起訴狀。 根據該民事起訴狀，該等索償人聲稱其為目標公司的原股東，於2018年，北京燃氣藍天已以被告人一的名義與該等索償人訂立股權轉讓協議。於簽訂股權轉讓協議後，該等索償人已向被告人二轉讓目標公司51%的股權，並已移交目標公司的管理權予該等被告人。該等被告人亦已委任目標公司的主席；該等索償人已根據股權轉讓協議履行彼等的所有責任，然而該等被告人僅支付部分代價，構成違反股權轉讓協議；及儘管股權轉讓協議乃由被告人一簽訂，但被告人二有實際參與履行股權轉讓協議，而北京燃氣藍天作為被告人一及被告人二的實際控制人，亦有操控股權轉讓協議的簽訂過程。因此，所有該等被告人均應被視為股權轉讓協議的實際履行實體。 該等索償人向中級人民法院提起該訴訟，請求判令該等被告人繼續根據股權轉讓協議履行彼等的責任；向該等索償人支付金額為1.62億元人民幣的代價；向該等索償人支付根據股權轉讓協AASTOCKS ・ 21 小時前
內地發明專利有效量達532萬件 每萬人口高價值發明專利擁有量達16件
國家知識產權局副局長芮文彪表示，截至去年底，內地發明專利有效量達到532萬件，每萬人口高價值發明專利擁有量達到16件。2024年專利密集型產業增加值佔國內生產總值（GDP）比重升至13.38%，超額完成知識產權「十四五」規劃的預期目標。他指，去年首11個月，全國知識產權使用費進出口總額達3828.7億元人民幣，按年增長7.4%，其中，出口額增長23.1%，助力服務貿易出口攀高向新。芮文彪說，內地有效發明專利中，高價值發明專利按年增速比整體水平高2.2個百分點，數量達到229.2萬件。信息技術管理方法、計算機技術、醫學技術等領域的有效發明專利增速最快，人工智能專利有效量位居全球前列；在量子科技、生物製造、腦機接口、6G等未來產業，布局一批關鍵核心技術專利，有力促進高水平科技自立自強。芮文彪說，今年將加強頂層設計、加快推動商標法新一輪全面修改，以及《集成電路布圖設計條例》修改，加強地理標誌專門立法的研究論證，完善人工智能等新領域新業態的知識產權保護制度，不斷健全數據知識產權保護規則。此外，將深入開展知識產權代理行業專項整治，健全行業監管長效機制，加大對違反誠實信用原則的專利申請行為和商標惡infocast ・ 3 小時前
六福集團(00590.HK)舉行越南五店聯啟 拓展東南亞零售版圖
六福集團(00590.HK)宣布，集團在越南六福珠寶店舖舉行「越南五店盛大聯啟慶典」，主會場設於越南首間店舖——河內永琴婆趙店。是次慶典特別聯動越南所有六福珠寶店舖同步舉行剪綵儀式，標誌著集團自2025年8月首度進駐越南市場以來，僅用四個月便在當地市場快速佈局，展現出強勁的業務拓展步伐。 六福集團主席兼行政總裁黃偉常表示，越南作為東南亞發展迅速的經濟體之一，是集團高度重視的關鍵戰略市場。在短短四個月內開設五間店舖，不僅證明了六福在當地的發展潛力，更體現其深耕越南市場、服務當地消費者的決心。集團將繼續秉持「香港品牌 國際演繹」的企業願景，進一步強化在東南亞的零售網絡。 目前，六福珠寶在越南的零售點已覆蓋河內、胡志明市及海防市等重要城市，選址皆位於當地標誌性高端商場，為越南珠寶市場注入嶄新活力。展望未來，六福集團將持續聚焦高增長潛力市場，加速海外擴張步伐，積極擴展全球零售版圖。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
啓明醫療(02500)對Edwards提起專利侵權訴訟
啓明醫療(02500)宣佈，於2026年1月14日，子公司Cardiovalve Ltd.與MTH IP, L.P.，就美國第385號專利於美國特拉華州地區法院對Edwards提起專利侵權訴訟，指控Edwards的核心產品PASCAL Precision經導管瓣膜修復系統侵犯Cardiovalve Ltd.所持有的美國第385號專利。 (LF)infocast ・ 1 天前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 2 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 21 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 6 小時前