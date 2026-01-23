大新 VIP 銀行 Visa Infinite 信用卡尊屬禮遇 深受高資產值客戶歡迎

簽賬總額及新卡發卡量按年分別上升21%及13%

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月23日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）宣布，大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 信用卡憑專屬3%簽賬回贈及尊尚禮遇，持續吸引高資產值客戶，最新數字顯示簽賬總額及新卡發卡量按年分別錄得21%及13%升幅，充分展現客戶對優質生活方式的追求。為進一步提升旅遊及消費體驗，大新銀行現推出多項尊尚禮遇，締造非凡享受。





大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 信用卡憑專屬3%簽賬回贈及尊尚禮遇，持續吸引高資產值客 戶，反映客戶對高端生活的重視。



大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「我們致力為高資產值客戶打造貼心且具品味的消費體驗。最新數據顯示，Visa Infinite 卡在生活消費領域表現亮眼，反映客戶對高端生活的重視。我們將持續推出尊尚優惠，鞏固與客戶的緊密關係，並展現我們對尊貴生活方式的承諾。」



大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 信用卡尊尚禮遇亮點：



禮遇一：合資格零售簽賬享 3% 回贈

所有合資格本地及海外零售簽賬可享3%的回贈獎賞。新客戶於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿10,000港元或以上，可享500港元現金回贈。



禮遇二： VIP 旅遊禮遇

即日起至12月31日，憑大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 卡於 Agoda 預訂指定酒店，連續入住三晚即可免費享用第三晚住宿。於 King's Limo 預訂香港國際機場與本地地區之間接送服務，更可專享五折優惠。此外，即日起至5月31日於Banyan Group網站預訂最少2晚酒店住宿，除可享8折優惠，更可享尊屬禮遇如免費每日早餐、房型升級及早入住及延遲退房。讓客戶的旅程倍添尊貴體驗。



禮遇三：免費享用 Priority Pass 機場貴賓室

主卡客戶符合指定要求，可免費享用 Priority Pass 機場貴賓室，往返旅程都能盡享優悠時光。



註：上述推廣及優惠須受有關條款及細則約束。優惠詳情，請參閱網頁：

https://www.dahsing.com/card/vipvi



有關大新銀行

大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63個業務網點。





