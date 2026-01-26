錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
大方，是去保護自己；「顧全大局」的藝術：小家又避無可避，對方便不會放過你｜周靈山《只在你心頭》
有無發覺，人生總是一場又一場大方點、大器點、顧全大局？明明對方生勾勾在我眼前，為何要裝視若無睹？到底這堆世故背後，藏着什麼，做了可換來什麼？我沒有答案，有時忍得多，也不知為了什麼。
但有一件事我是肯定的：若你因而氣炸、還口、反擊，始作俑者便大條道理說你小家、小氣、格局狹窄。若你不反擊，她會趁機在眾人面前跟你道歉，甚至，她還會裝可憐，流滴眼淚，到時若你不原諒她？不得了！你記仇！
嗯，我在沒有答案之中，還是找到一個解釋，就是：大方，是去保護自己。
一個要你大方的人，其實是她先小家，面對小家之人，當然你可避之，但既然都認識了，避無可避了，她耍小家而你還不大方成全，她必定不會放過你。
所謂顧全大局，其實只是顧及老娘的局勢，被一個自己都看不上眼的人影響形象，不值得。所以，你小家？我比你大方；你小氣？我比你大器。總之，你跑上一樓準備擲水彈，我箭步連飛帶跑上三樓，你要跑上一樓擲水彈，我索性箭步飛奔上三樓，看誰先喘不過氣。
自從我用這種思維保護自己，願意跟我跑上去的人，果然越來越少。無他，小氣之人，哪來氣力跑上天台？
更多專欄文章：
愛情沒得計？30歲後會開始悟出，檢視結果如得出負分就只好Thank you, Next｜周靈山《只在你心頭》
與其對他太好，不如將焦點放在自己！當你身上散發着魅力，自會有人為你搬搬抬抬只為留住你｜周靈山《只在你心頭》
成長，不必為討好世界而磨掉棱角，合則來不合則輕輕放下｜周靈山《只在你心頭》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
青聯青年宿舍BeLIVING停運住戶促賠償 民青局要求其他青年宿舍加快處理申請確保無縫入住
【Now新聞台】青聯在銅鑼灣的青年宿舍停運，有住戶不滿提早完租約，聯署要求賠償及協助安置。 青年宿舍BeLIVING住戶Issac：「有不同住戶想搬其他青年宿舍，青聯稱會幫助他們，或聯絡政府有順利過渡。根據現有租戶說法，這是沒有發生，他們的安排或幫助只是WhatsApp群組給我們看其他青年宿舍連結。」民政及青年事務局回覆稱，已督促營運者繼續協助青年租戶解決住屋問題，已有一半租戶申請入住其他青年宿舍；局方亦要求其他青年宿舍營運者加快處理，盡力確保他們可以無縫入住，亦督促營運者根據與租戶簽署租約條款，切實履行承諾。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【Yahoo送戲飛】《得閑謹制》一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量！
《得閒謹制》（Gezhi Town）由正午陽光出品、孔笙執導、蘭曉龍編劇，主演肖戰憑藉底層鉗工莫得閒一角，演技獲壓倒性讚譽。在內地最新累計票房已衝破4億人民幣，《得閒謹製》也被觀眾及媒體譽為肖戰的「大銀幕代表作」。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
樂板—躍進滑板文化節奏 | 探索滑板多元文化
還記得小時候，滑板運動總被扣上不良、反叛等負面標籤，但隨著2020年被正式列入奧運比賽項目後，不論在香港抑或海外，均有更多人留意、接觸和討論這項運動，甚至越來越多本地家長樂意讓小孩嘗試。事實上滑板運動經過多年發展與演變，早已超越運動本質，還涵蓋設計、藝術、攝影、音樂和街頭文化等多個範疇，成為表達創意與連繫社群的媒介。men's uno HK ・ 1 天前
三餸一湯食譜│酸辣晚餐！酸菜鴨湯/抱蛋煎餃/麻辣乾鍋蝦/桂花薏米梨水
三餸一湯食譜時間又到！日日煮飯煮到唔知今晚食乜好，不如今晚來點重口味來刺激一下味蕾，酸菜鴨湯輕微的酸味令鴨肉更鮮味，再配一個麻辣乾鍋蝦便更開胃，已經有兩道濃味菜式，那便配個清淡的抱蛋煎餃，再來杯桂花薏米梨水來滋潤一下，即睇如何製作酸辣三餸一湯：Yahoo Food ・ 1 天前
皮膚科醫師揭「2026敏感肌保養5大新觀念」！空污、飲食、氣候變化都是隱形地雷
據統計，台灣有高達八成民眾屬於敏感肌膚，或是曾經出現過敏感肌膚症狀。這也使得現代人對於成分更加敏銳，挑保養品也更加謹慎。不只原生體質與醫美術後的影響，日常的保養習慣、產品選擇、飲食與氣候適應力也都是引發慢性與急性敏感肌症狀的關鍵。到底除了諮詢專業醫師協助治療外，生活中又有哪些觀念需要留意？慕診所Mu Meilleur皮膚科醫師崔美怡現身解答：2026敏感肌保養5大新觀念。bella儂儂 ・ 1 天前
強制戴安全帶昨起實施｜金管局指港銀再減 P 不利風險管理｜Lisa @ BLACKPINK 素顏現身車公廟｜1 月 26 日・Yahoo 早報
強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例，於今日起正式生效。運輸及物流局局長陳美寶昨早（25 日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，明白社會對新例有不同意見，亦需要時間適應文化轉變，故推行初期將以教育及宣傳為主。她強調執法會「情、理、法」兼備，並非以罰款為目的。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Longchamp絕美馬年系列登場 低至$600入手！Le Roseau換上蝴蝶結、超萌小馬吊飾 必搶清單還有爆米花袋
踏入2026丙午馬年，身為Longchamp忠實粉絲的你，這個系列絕對要入手！品牌將標誌性的奔馬靈魂與農曆新年完美契合，推出了一系列讓人少女心爆發的限定單品。手袋款式從經典的Le Pliage到玩味十足的Le Pliage Collection織網包，設計充滿心思，讓人非常驚喜！還有很多配件，例如小馬鑰匙圈、塞納河風景圖案的絲質圍巾，超適合作為手袋配件。想知道更詳細的介紹嗎？就繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦
2026情人節轉眼就到，在準備情人節禮物的朋友，「Jo Malone」這名字很常會出現在禮物名單當中。Jo Malone香水、香氛、身體護理也是送禮不失禮的單品，當中有什麼好物推薦呢？給大家做個情人節禮物參考！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
Sephora與Olive Young強勢合作！韓系彩妝、護膚品全球同步上架，美妝迷準備好課金未？
2026年初，全球美妝零售巨頭Sephora與韓國最具代表性的美妝連鎖店Olive Young宣布達成戰略合作，將最正宗的「韓國美妝」直接帶到全球的Sephora門店，這無疑是今年美妝界最轟動的消息之一！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作
美國著名無繩攀岩家Alex Honnold，在1月25日以91分鐘成功徒手獨攀台北101，Netflix進行這項「極限直播」。完成壯舉後，他表示，能夠完成夢想很開心，而面對此挑戰最重要是保持鎮定，「一開始會比較緊張，但越爬越放鬆、冷靜。」這強大心理質素，令他比預期的兩小時完成挑戰還要快，他更在大樓最高處的避雷針以手機自拍。Yahoo Style HK ・ 1 天前
高允貞《愛情怎麼翻譯？》Chanel穿搭太美！3套「人間香奈兒」穿搭：「小香風外套」這樣穿出車茂熙女主氣場
近期在Netflix熱播的韓劇《愛情怎麼翻譯？》，除了金宣虎與高允貞這對高顏值組合的浪漫互動，高允貞飾演的頂流女星「車茂熙」，一系列精緻的Chanel造型更是引爆話題！Yahoo Style HK ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 19 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 15 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 16 小時前