大方，是去保護自己；「顧全大局」的藝術：小家又避無可避，對方便不會放過你｜周靈山《只在你心頭》

有無發覺，人生總是一場又一場大方點、大器點、顧全大局？明明對方生勾勾在我眼前，為何要裝視若無睹？到底這堆世故背後，藏着什麼，做了可換來什麼？我沒有答案，有時忍得多，也不知為了什麼。

但有一件事我是肯定的：若你因而氣炸、還口、反擊，始作俑者便大條道理說你小家、小氣、格局狹窄。若你不反擊，她會趁機在眾人面前跟你道歉，甚至，她還會裝可憐，流滴眼淚，到時若你不原諒她？不得了！你記仇！

嗯，我在沒有答案之中，還是找到一個解釋，就是：大方，是去保護自己。

一個要你大方的人，其實是她先小家，面對小家之人，當然你可避之，但既然都認識了，避無可避了，她耍小家而你還不大方成全，她必定不會放過你。

所謂顧全大局，其實只是顧及老娘的局勢，被一個自己都看不上眼的人影響形象，不值得。所以，你小家？我比你大方；你小氣？我比你大器。總之，你跑上一樓準備擲水彈，我箭步連飛帶跑上三樓，你要跑上一樓擲水彈，我索性箭步飛奔上三樓，看誰先喘不過氣。

自從我用這種思維保護自己，願意跟我跑上去的人，果然越來越少。無他，小氣之人，哪來氣力跑上天台？

