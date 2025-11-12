大有商圈老牌百貨將拆 信義房屋曝在地優勢

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
[NOWnews今日新聞] 桃園大有商圈老牌百貨新光三越於2023年熄燈退場、基地去年由建商拿下，近期即將拆除改建住宅。網友於PTT上發文討論此百貨拆除後周遭房價是否會再上揚，多數討論回應該商圈優勢，取得建商的口碑也不錯，看好後續。信義房屋在地專家表示，大有商圈發展早，食衣住行等生活機能成熟，更有大型公園綠地，物件多元、房價相對親民，是桃園區極具魅力的商圈，也是首購喜愛的區域。
信義房屋大有寶山店主任呂欽凱表示，大有商圈素有「小天母」之稱，雖屬純住宅區居多，但周遭機能成熟，舉凡超商、傳統市場到診所兼備，商圈內鄰近更有梯田公園、虎頭山公園、桃林鐵路步道等大型綠地；區域內的大有國中、大有國小更是明星學校。交通部分，大眾運輸部分亦有公車班直達台北或桃園市區。
至於區域物件與價格，呂欽凱進一步說明，因為開發早，屋齡偏高但物件類型相當多元，舉凡套房、樓中樓、透天到電梯大樓皆有，能滿足不同族群的需求。屋齡落在10年左右的社區，單價在38萬到42萬之間，1-2年的新成屋因數量稀少，單價落在44萬至46萬左右。
商圈內屋齡20-30年物件不同社區格局差異大，因此呂欽凱提醒，物件價格會視社區有落差，電梯大樓單價約30至35萬，三房總價約900至1400萬間，若不含車位則落在750萬到1150萬左右，兩房無車位更有機會以600多萬入手。
呂欽凱表示，大有商圈擁有絕佳的生活機能，雖屋齡偏高，但房價相對周遭重劃區親民許多，對首購族相當友善，加上有學區優勢、交通便利，因此有不少家庭客、通勤族到此尋屋。
針對網友熱議的新光三越改建案，呂欽凱說明，大有商圈由於發展早，區域內素地不多，而新光三越是商圈地標，在地經營20多年，大片基地屬百貨自有，自歇業到改建消息一出都是地方關注的焦點。加上接手的是知名建商，據聞更規劃引入指標品牌，成為在地近期最熱門的話題。
信義房屋桃二區協理許玲綾認為，不若雙北屋齡臨界使用年限且素地缺乏，桃園相比之下較年輕、可開發之處也較多，因此都更在桃園尚未成為主流，但老地標都更改建已是趨勢。有別於重劃區，此案特別之處在於所在地屬成熟商圈，區域內要有近1800坪的基地，放眼雙北、桃園困難度都非常高，在大型新建案的帶動下，可望為大有商圈帶來不同的風景。
