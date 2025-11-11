最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
大東山淪陷︱漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。
賞芒草可選擇其他路線
過去的周末（8 日）及周日（9 日），社交平台上湧現多條關於大東山人流的帖文，顯示大東山和二東山頂之間的爛頭營一帶，佈滿人群，發帖者稱：「正式宣佈，大東山淪陷了。」其實大東山「淪陷」不是今年才發生的事，過往每逢芒草季節，大東山必定人頭湧湧，芒草被踐踏，並留下大量垃圾。
漁護署今日在 Facebook 的「香港郊野公園」專頁發帖，表示郊野公園人員今年提早部署，由 11 月開始加強巡邏及設施清潔，向遊人宣傳「行正路，護步道」、「自己垃圾，自己帶走」等訊息。管理人員又在大東山嘅賞芒熱點張貼告示，提醒遊人切勿踐踏芒草，以及使用正式山徑賞芒。帖文稱，署方會繼續密切留意大東山情況，有需要時採取措施加強管理。
漁護署同時建議，賞芒草的遊人不一定要前往大東山，大嶼山還有其他賞芒路線，例如彌勒山郊遊徑及羗山郊遊徑，但須留意，大嶼山行山路線大部分沿途無補給點，亦較為崎嶇難行，一定要計劃行程，留意天氣，量力而為，穿著合適裝備及帶夠飲用水和食物。
其他人也在看
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 3 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
澳洲發現新蜜蜂品種 面上長雙角命名「魔鬼切葉蜂」
澳洲一位科學家發現了一個新蜜蜂品種，牠們面上有對小角，因此命名為「魔鬼切葉蜂」（Megachile Lucifer）。牠們被發現於西澳洲金礦區的布雷默山脈（Bremer Ranges），而「惡魔之角」僅見於雌性魔鬼切葉蜂的頭上，相信具備防禦功能，或用作採集花粉及築巢用的樹脂等。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」 港鐵：原先按照最近原則修改｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo
第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
17歲少女桌球室殘廁遭拳打腳踢 3名13至16歲少女認罪還押候判
一名 17 歲少女今年 10 月在旺角一個桌球室的殘廁，遭多名少女拳打腳踢及掌摑，至頭部撞牆，影片在網上流傳後，事主在家人陪同下報警。3 名介乎 13 至 16 歲的少女被捕，被控「襲擊致造成身體傷害」罪（法律 101 文章），案件周二（11 日）在西九龍裁判法院提堂。3 人認罪，須還押兒童及青少年院等候感化及社會福利官報告，案件押後至 11 月 25 日及 28 日判刑。法庭線 ・ 3 小時前
威廉王子談凱特及查理斯患癌經歷 與子女開放溝通：隱瞞只會帶來焦慮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國威廉王子近日接受巴西電視節目訪問時，談到他與凱特王妃如何向三名子女說明家庭面對的艱難時刻，包括凱特及英王查理斯三世先後確診癌症。他強調，夫婦選擇與子女保持開放溝通，讓他們明白情緒與現實背後的原因，以減輕焦慮和不安。威廉又透露，夫婦暫時不讓孩子使用手機，希望他們遠離網絡壓力，享受更單純的成長環境。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
沈卓盈嫁富商後被指專注相夫教子 否認退出娛圈同時享受事業與家庭
曾為TVB小花的沈卓盈（Jessie）自從嫁給富商男友後，甚少再出現於幕前，外界一直認為她婚後當少奶奶，專心在家中相夫教子。不過，沈卓盈近日於活動表示自己熱愛工作，享受同時兼顧事業與家庭的生活，否認已退出娛樂圈。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
龍床盤再現！長沙灣幸薈最細135呎 同私家車車位一樣
益兆集團及俊和發展合作的長沙灣青山道項目命名為幸薈，剛剛上載售樓說明書，項目提供95個單位，面積由135至309平方呎，當中全盤有77伙，即達80%單位，面積小於280平方呎。不過由於幸薈屬於舊契項目，因此不受政府「限呎令」所限。閱讀更多：宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬新界海景三房鬥平｜麗都花園4球有找 翠濤居呎價8字頭項目主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色戶型；發展商將於短期內公布最新部署及開放示範單位。全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積最細只有135平方呎、外連39平方呎平台；戶外空間實質於「三合一露台」的戶外空間，合共約38平方呎相若，不過按照樓書平面圖所示，2樓C室平台則不設冷氣機平台，空間理應比「三合一露台」寬闊得多。而2樓特色單位設特高樓底，最高達約3.5米，可以充份運用樓底優勢，家具向高空發展。至於標準單位，面積最細為177平方呎；參考3樓C室、開放式間隔，外連「三合一露台」；露台面積為22平方呎、相連的工作平台面積則為16平方呎。最後與大家重溫龍床盤的由來。「龍床盤」一詞源於20128Hse.com ・ 3 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 7 小時前