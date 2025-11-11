大東山淪陷︱漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。

賞芒草可選擇其他路線

過去的周末（8 日）及周日（9 日），社交平台上湧現多條關於大東山人流的帖文，顯示大東山和二東山頂之間的爛頭營一帶，佈滿人群，發帖者稱：「正式宣佈，大東山淪陷了。」其實大東山「淪陷」不是今年才發生的事，過往每逢芒草季節，大東山必定人頭湧湧，芒草被踐踏，並留下大量垃圾。

漁護署今日在 Facebook 的「香港郊野公園」專頁發帖，表示郊野公園人員今年提早部署，由 11 月開始加強巡邏及設施清潔，向遊人宣傳「行正路，護步道」、「自己垃圾，自己帶走」等訊息。管理人員又在大東山嘅賞芒熱點張貼告示，提醒遊人切勿踐踏芒草，以及使用正式山徑賞芒。帖文稱，署方會繼續密切留意大東山情況，有需要時採取措施加強管理。

漁護署同時建議，賞芒草的遊人不一定要前往大東山，大嶼山還有其他賞芒路線，例如彌勒山郊遊徑及羗山郊遊徑，但須留意，大嶼山行山路線大部分沿途無補給點，亦較為崎嶇難行，一定要計劃行程，留意天氣，量力而為，穿著合適裝備及帶夠飲用水和食物。

社交平台發放的影片顯示，周日（9 日）大東山遊人在山脊路徑形成人龍，有遊人走入草叢。