大棠紅葉︱楓香逐步轉紅未達高峰 市民趁聖誕假期入林賞景打卡 夕陽映照林間染上暖色︱圖輯︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗大欖郊野公園大棠一帶的楓香林逐步轉色，吸引不少市民在聖誕假期前後到訪賞葉。昨日（27 日）現場所見，部分楓香樹已由綠轉黃、轉紅，市民在林間漫步及於樹旁拍照留念，在夕陽映照下，紅葉景致別具氣氛。

聖誕假期臨近尾聲，有市民選擇留港郊遊，前往大棠楓香林感受自然景色。與過往高峰期相比，近日人流未算擁擠，不少人把握較寧靜時段打卡拍照，亦有行山人士攜同愛犬同行，沿途欣賞林間色彩變化。

根據漁農自然護理署公布的大欖郊野公園楓香林紅葉情報，截至 12 月 24 日平安夜，紅葉指數仍為「黃」，反映整體尚未進入全面轉紅階段。署方亦提醒市民在觀賞期間避免踩踏或採摘植物，並保持郊野公園清潔。

氣象學者梁榮武分析，今年本港整體氣溫偏高，影響楓香葉的轉色進度。他指出，本月最低氣溫平均較正常水平高出 3 度，而楓葉轉紅需在較低氣溫下促成色素形成及葉綠素分解，氣溫偏暖或令轉紅時間延後，葉色亦未必特別鮮紅。

元朗大棠楓香林部分樹木已逐步轉色，黃、橙、紅葉交錯分布，林間色彩層次分明，吸引市民前來觀賞。

市民沿大棠郊野公園行山徑漫步賞楓，途經林蔭小徑時不時停下欣賞及拍照，感受冬日郊野氣氛。

楓香葉近鏡可見葉脈清晰，葉色由黃轉橙再轉紅，顯示轉色期仍在持續。

有市民拾起已脫落的楓香葉合照留念，葉片呈現多種色調，成為打卡小道具。

市民以手機近距離拍攝樹上楓香葉，記錄陽光下的葉色變化，現場不時可見拍照人群。

市民手持相機拍攝楓香葉，背景樹林染上淡淡秋色，在夕陽光線下呈現柔和色調。

多名市民在大棠楓香林內合照留念。

楓香樹枝上葉片呈現紅、橙、黃交錯色澤。

市民沿林間行山徑前行。

市民在楓香林內停下腳步拍照。

有市民手持楓香葉協助同行人士取景拍攝。

楓香嫩枝上的葉片逐步轉紅，葉脈清晰，在逆光下呈現通透質感。

大棠一帶山林綠葉之中夾雜橙紅色楓香樹，形成一條色彩分明的林帶，轉色分布不一。

楓香樹枝上多片葉子已轉為深紅色，在陽光照射下透出光澤。