大棠美景「霧鎖楓香」 天文台：關鍵在於輻射冷卻

大棠美景「霧鎖楓香」，天文台指關鍵在於輻射冷卻。(香港天文台 HKO)

香港紅葉行山路線，最多楓香樹又容易到達的可能就是大棠。早前更有市民捕捉到大棠紅葉與輻射霧交織的唯美景象。晨霧如輕紗籠罩著遠方草木，映襯出眼前楓葉的豔紅。

天文台今日(21日) 在Facebook上以「霧鎖楓香」為題，與市民分享美景及「輻射霧」冷知識，指出形成的關鍵在於輻射冷卻，在天朗氣清、風勢微弱的夜晚，新界空曠地區因為輻射冷卻而顯著降溫。當水汽充足時，靠近地面的水汽就有機會凝結成霧。輻射霧常見於冬春季節，日出升溫後就會逐漸消散，如果幸運遇上的話記得要把握時間拍照留念。

