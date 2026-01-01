【動物專訊】昨晚凌晨12:15分於大棠「碼頭燒烤」一隻狗狗疑被場外的煙花爆聲嚇到，慌忙走出馬路。狗狗後來獲愛協救起，送往愛護動物協會。狗主Dick向大家報平安，他已接回Chanel，並無大礙，他非常感激各界協助。

有現場的讀者表示，昨晚凌晨，燒烤場內有人放煙花，當時Chanel疑因聽到爆仗聲後驚慌，並跑了出去外邊馬路。狗主及多位讀者也嘗試尋找，惟也找不到她。直至後來有人通知，狗狗左腳受傷獲愛協救走。

狗主Dick向本報表示，Chanel是他領養回來的狗狗，現在11個月大。他今日已到灣仔愛協接回Chanel，並向大家報平安，Chanel 沒有大礙，只是手板仔有少少擦損，指甲磨蝕了，現已平安返到屋企了。他感謝各方幫忙，十分感激。

The post 大棠被煙花嚇至走失狗狗 新年報平安 狗主感謝各界關心 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.