【大棧】鱈魚膠買2送1 + 激抵鮑魚福袋

樓市回暖，吸引藝人入市。歌手王菀之與丈夫新近以1,762萬元購入牛池灣峻弦一個3房單位連一個車位，較銀行網上估價高逾一成，是次為王菀之相隔近15年再入市，據知王菀之曾買賣及租用同屋苑單位。更多消息：「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億高鈞賢夫婦豪擲2,250萬購畢架山一號3房 曾曬深圳2,000呎豪宅王菀之購入單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164方呎，屬3房間隔，以1,762萬元連同一個車位成交，呎價15,137元，較銀行網上估價1,595萬元高167萬元或10.5%。據悉，原業主2011年中斥2,098.76萬元一手購入該單位及一個車位，轉手賬面虧損336.76萬元或16%。翻查資料，王菀之早在2010年初曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室3房戶，實用面積743方呎，但持貨至2012年初以758萬元售出，賬面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除使費，料「明賺實蝕」約30萬元。其丈夫蘇卓航在2014年以每月3.7萬元租回同屋苑1座高層B室一個3房單位，實用面積1,164方呎，位於王菀之夫婦現時購入的單位樓下一層，料二人選擇轉租為買。至於王菀之對上一次入市為約

28Hse.com ・ 3 小時前