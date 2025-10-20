一張街頭照引爆百萬點閱：大森莉緒的偶像人生藏什麼玄機？

不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
從愛知到東京：小童星的閃耀起點
大森莉緒，2001年12月22日出生於愛知縣，166公分的修長身材，AB型血的她從3歲就當起小模特！👧 因為媽媽是粉紅淑女的鐵粉，她12歲加入「ピンク・ベイビーズ」，
還跑去印尼表演，當時的她已經是小舞台的閃亮焦點！X上的老粉回味：「おーりお那時候就超會抓眼球，現在更誇張！」😄 她笑說自己從小愛站舞台，連幼稚園都在模仿偶像，這樣的熱情，簡直天生要當明星！
偶像路上的跌宕起伏
莉緒的偶像夢可沒那麼簡單！2016年，她靠著清新氣質拿下ミスiD2017的フォトジェニック賞，寫真潛力初露鋒芒。隔年挑戰「ラストアイドル」，雖然沒能勝出，
卻馬上加入eyes和Love Cocchi，粉色擔當的她幫團體拿下《青春シンフォニー》オリコン獨立榜第一！🎵 Instagram粉絲留言：「莉緒的笑顏像陽光，怎麼看都不膩！」
但她也坦言，團體解散後跑去麥當勞打工，擦桌子的日子讓她直呼：「這不是我要的人生！」於是她收拾心情，繼續衝！😤
舞台到銀幕：多棲才女的華麗進擊
離開偶像圈後，莉緒轉戰演技，2019年主演舞台《13月的女の子》，唐木田巫女一角讓人驚艷，2020年電影版和光望更是圈粉無數！🎬 2022年，她以栗捨アガサ名義加入×純文学少女歌劇団，
還拍了電影《学園探偵薔薇戦士》，化身帥氣女探偵紅乃木杏奈。2023年的《十五少女漂流記》和アサルトリリィ系列，她都用不同角色展現超強可塑性。
Yahoo!新聞誇她：「莉緒的表演像變色龍，什麼角色都能駕馭！」😎 2024年，她更跨足聲優，在電音部飾演笹塚舞歌，TikTok粉絲直呼：「這聲音甜到讓人想戀愛！」
新宿街頭的爆紅魔法
RBB TODAY報導她笑回：「這照片比我本人可愛十倍！我的眼神自帶攝影雷達（笑）」😆 雖然有人翻出她高中讀通信制學校的往事，還扯上整形話題，
但粉絲霸氣護航：「12年偶像歷練出來的美，哪需要動刀！」Mirror Media也說：「這張照捕捉了青春的終極瞬間，無可挑剔！」
社群小天后的吃貨日常
莉緒的社群帳號簡直是粉絲的快樂源泉！Instagram@rio.ohmori有16.2萬粉，滿滿舞台側拍和燒肉大餐，Bio寫得超親切：「おーりお / Ma'Scar'Piece / TWIN PLANET」。🍗
X@Rio_Ohmori 15.5K粉絲，5千多貼文從搞笑セミ模仿到感謝粉絲，句句暖心。TikTok@riorio1222全是活潑的舞蹈影片，粉絲留言：「莉緒跳舞超有感染力！」😊
她5月上「あざとくて何が悪いの？」，秀出高速轉頭和手話特技，還自爆愛吃韓食和燒肉，SHOWROOM直播的吃播更是讓粉絲大喊：「這吃相太可愛，求開美食頻道！」
2024年加入Ma'Scar'Piece後，她喊話要帶團巡演全球，X上粉絲狂應援：「莉緒帶我們征服世界吧！」
Japhub小編有話說
大森莉緒的星途，簡直像部熱血青春片！🌈 從愛知小童星到新宿街頭的「奇跡女神」，她用12年的堅持證明自己是天生發光體。
小編私心超推她舞台《結城友奈是勇者である》的東鄉美森，那溫柔又堅定的氣場，絕對讓你淪陷！😍
不管是寫真、舞台還是聲優，莉緒的每一步都閃閃發光。你最愛她的哪個瞬間？快來留言跟小編分享，說不定你就是下個「奇跡推手」！
