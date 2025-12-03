香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
體育館舞台的突如其來黑屏
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！
小編刷到視頻時心想，這不就是「斷電版上海日劇」的續集嗎？來，咱們邊調燈光邊聊聊這鬥爭尺度，保證不黑，只添點兩國小八卦～🎤
胡錫進的微薄刪文再發
胡錫進29日晚微薄直球批「轟下台不尊重演員，太過頭」，易給日媒口實，應掌握尺度穩健執行。環球時報報導，他強調對日鬥爭長期，讓日本經濟政治痛感，
操作邊界平穩，勿混民間與政府右翼。網友在微博調侃：「胡總尺度論，神級平衡。」這種刪文，這再發總讓尺度多點智慧。📱
濱崎步空場的「反作用力」
胡錫進隔天刪文改談濱崎步演唱會取消，稱對中損失大於日方：觀眾趕來撲空損消費交通，主辦違約前期準備浪費，應盡量減反作用力。
央視新聞報導，高市「台灣有事」言論後中日緊張，濱崎步取消被指抵制，胡建議特例放行讓她唱完宣布最後一場，順勢罠高市。
網友在PTT國際板po：「胡總反作用力，濱崎步一人秀救場。」香港LIHKG笑說：「斷電趕台，中國尺度怕怕。」這種反作用，這空場總讓意外變成轉機。🌟
網友的鬥爭尺度熱議
事件發酵，微博小紅書X全淪陷！大陸網友po：「胡錫進批斷電過頭，濱崎步空場感動！」香港粉絲哭：「一人演唱會，尺度神級。」
有人怒：「對日鬥爭痛感，民間別傷！」；有人萌：「滯後宣布最後場，罵高市順勢。」環球預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「中日會不會峰會解冰」。
這種熱議，這尺度總讓人邊笑邊嘆：鬥爭美，平衡更妙。📱
Japhub小編有話說
哇，這大槻斷電瓜看完，小編的燈光都調暗了！從胡錫進尺度論到濱崎步一人秀，這鬥爭太戲劇。
如果你有中日演唱會看法，或胡總趣聞，留言區分享～下次挖個不黑的日本藝人趣聞，亮堂點哦！
其他人也在看
Jer周邊產品收據亂打名 個唱變COLLAR同夜粥小組？
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）早前在大埔宏福苑發生火災後，宣布兩場個唱如期舉行，並因應社會情況，將演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援火災的受災者及其家屬，成功化解公關災難收穫好評。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
九龍城廣場AEON停業「休整」 租約原至2027年 商場重建傳足7年
九龍城廣場的日資百貨及超市AEON，一直是深受附近街坊及家庭客歡迎。該店早前突然舉行全場「Clearance Sale（清貨特賣）」，外界已揣測去留問題；店方昨起（1日）突然在門口貼出告示，宣佈即日起暫停營業進行「休整」，附近居民失去一個主要購物點。28Hse.com ・ 38 分鐘前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
i-dle演唱會2026丨6月啟德連開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓國女團i-dle公布2026世巡《Syncopation》行程，繼首站首爾前往台北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱，暫定於香港舉行尾場，6月在啟德體育園主場館連開兩場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
濱崎步演唱會遭取消 恩師嘆：像在殺雞儆猴
[NOWnews今日新聞]日本天后濱崎步原訂上個月在上海舉行演唱會，怎料演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，消息一出引發國際娛樂圈關注。濱崎步的恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人，昨（...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！
無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。更讓粉絲震撼的是，...styletc ・ 1 天前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
Lemaire袋竟然低至7折！Jennie、許光漢都用，搶手貨「牛角包」折後低至$6,9XX
在這個Quiet Luxury風格盛行之時，由愛馬仕前創意總監自家推出的品牌Lemaire在這陣子相當火熱，其「牛角包袋」Jennie、Jisoo也在加持。現在想買一個牛角包袋都一袋難求，更何況減價？但Yahoo購物專員就是幫你找到Lemaire袋有折，而且低至7折，款式都有吸引，來來來，看有沒有心頭好就搶回家！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
年尾完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前