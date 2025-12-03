大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！

體育館舞台的突如其來黑屏

哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！

小編刷到視頻時心想，這不就是「斷電版上海日劇」的續集嗎？來，咱們邊調燈光邊聊聊這鬥爭尺度，保證不黑，只添點兩國小八卦～🎤

胡錫進的微薄刪文再發

胡錫進29日晚微薄直球批「轟下台不尊重演員，太過頭」，易給日媒口實，應掌握尺度穩健執行。環球時報報導，他強調對日鬥爭長期，讓日本經濟政治痛感，

操作邊界平穩，勿混民間與政府右翼。網友在微博調侃：「胡總尺度論，神級平衡。」這種刪文，這再發總讓尺度多點智慧。📱

濱崎步空場的「反作用力」

胡錫進隔天刪文改談濱崎步演唱會取消，稱對中損失大於日方：觀眾趕來撲空損消費交通，主辦違約前期準備浪費，應盡量減反作用力。

央視新聞報導，高市「台灣有事」言論後中日緊張，濱崎步取消被指抵制，胡建議特例放行讓她唱完宣布最後一場，順勢罠高市。

網友在PTT國際板po：「胡總反作用力，濱崎步一人秀救場。」香港LIHKG笑說：「斷電趕台，中國尺度怕怕。」這種反作用，這空場總讓意外變成轉機。🌟

網友的鬥爭尺度熱議

事件發酵，微博小紅書X全淪陷！大陸網友po：「胡錫進批斷電過頭，濱崎步空場感動！」香港粉絲哭：「一人演唱會，尺度神級。」

有人怒：「對日鬥爭痛感，民間別傷！」；有人萌：「滯後宣布最後場，罵高市順勢。」環球預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「中日會不會峰會解冰」。

這種熱議，這尺度總讓人邊笑邊嘆：鬥爭美，平衡更妙。📱

