鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
大欖涌35歲男子偕妻行山跌倒 直升機吊起送院治理
新界發生行山意外。
昨日（9日）下午約2時半，一名35歲姓謝男子與妻子於大欖涌水塘近千島湖清景台行山期間，懷疑失足跌倒感到暈眩、手及下巴亦受傷。其他行山人士見狀立即報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機亦到場救援，隨後將男子吊起，送到灣仔直升機坪，再轉由救護車送往律敦治醫院治理，送院時恢復清醒。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大欖涌35歲男子偕妻行山跌倒-直升機吊起送院治理/616819?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
