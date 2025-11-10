大欖涌35歲男子偕妻行山跌倒 直升機吊起送院治理

日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)

infocast ・ 9 小時前