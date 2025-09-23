樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
摩托車女孩如何變身大河劇天后！堀田真由的隱藏魅力誰能破解？
摩托車女孩如何變身大河劇天后！堀田真由的隱藏魅力誰能破解？
滋賀小妹的東京大冒險
嘿，說到堀田真由，你腦海裡是不是浮現一個甜美又颯爽的女孩？😊 這位1998年4月2日出生在滋賀縣的妹子，身高159公分，O型血，帶著滿滿的元氣闖進演藝圈！
15歲那年，她一個人從滋賀衝到東京，參加《所羅門的偽證》女主角試鏡，雖然沒能拿下角色，但這股拚勁讓人超感動！
2014年，她在Amuse的「オーディションフェス2014」從3萬多人裡殺出重圍，拿下WOWOWドラマ賞，從此開啟星途！
她在美人百花聊過：「我其實不太會表現自己，但演戲讓我能完全融入角色！」私下愛嗑鹽烤牛舌和無花果，還是個時尚小達人，真的超有反差萌！
晨間劇的青春閃耀
堀田真由的演藝路可不是一開始就順風順水！2015年，她在WOWOW的《忒彌斯的求刑》演了個小角色平川穂乃果，初登場就讓人覺得「這女孩有潛力！」😎
2017年，她在NHK晨間劇《笑天家》飾演主角妹妹藤岡凜，那溫柔又倔強的模樣，瞬間圈了一票粉絲！X上到處是「まゆちゃん演技好自然！」「這妹妹我可以！」的讚美。
她在フロムエーしよ!!說過：「我想挑戰自己，哪怕跌倒也要試試！」這份熱血讓她接連出演《3年A班》《黑色校規》，每部劇都讓人驚喜連連！
摩托車女孩的酷炫一面
你知道嗎？堀田真由還是個超會騎摩托車的酷女孩！🏍 她為了拍Honda「我喜歡摩托車」系列廣告，特別去考了駕照，騎車的帥氣模樣讓粉絲直呼：「這也太颯了吧！」
她還拍過P&G「ファブリーズMEN」、味之素「康寶濃湯」等廣告，每支都像小短劇，充滿她的個人魅力。
她在Amuse訪談中笑說：「騎摩托車真的超好玩，感覺自己像動作片女主角！」粉絲在X上狂讚：「まゆちゃん的廣告看一百遍都不膩！」「騎車的她真的好A！」這女孩，真的太有梗了！
時尚圈的甜美新星
除了演戲，堀田真由在時尚圈也超搶眼！2020年，她成為《non-no》專屬模特兒，清新又帶點個性的造型讓粉絲愛到不行，直到2025年7・8月合併號才揮手卒業。
Instagram上滿是「まゆちゃん的時尚品味無敵！」「non-no少了你好空虛！」的留言。😢 她還當過《ゼクシィ》13代目CMガール，婚紗造型美到讓網友喊：「直接娶回家好不好！」
她在美人百花透露：「我對穿搭很挑剔，只想穿自己真心喜歡的衣服！」這份真性情，讓她在時尚圈的每張照片都超有靈魂！
大河劇與聲優的華麗進擊
2022年可是堀田真由的事業爆發年！她在NHK大河劇《鎌倉殿的13人》演北條義時的妻子比奈，優雅又堅毅的氣質讓導演直誇：「她的表現為時代劇添了新色彩！」
同年，她在動畫電影《BLUE THERMAL》聲演都留環，第一次挑戰聲優就讓粉絲驚呆：「まゆちゃん的聲音也太好聽了吧！」🎙
X上的討論超熱烈：「比奈的氣場絕了！」「聲優初挑戦就這麼厲害！」她還拿下2022年ゆうばり國際ファンタスティック映画祭新人賞，證明自己是全能選手！
写真集與新劇的熱潮
2023年3月，堀田真由推出首本写真集《MY》，從清純到成熟的風格通通有，粉絲在Instagram狂讚：「這本書簡直是藝術品！」「まゆちゃん的眼神好會講故事！」📖
2024年，她主演《若草物語 -戀愛姐妹與無法戀愛的我-》，演町田涼的感情戲細膩到讓網友直呼：「這演技要橫掃獎項了吧！」
2025年，她將在TBS《御上先生》演真山弓弦，還會在《我們還不懂那顆星球的校規》挑戰幸田珠々角色，X上的粉絲已經嗨翻：「まゆちゃん的新劇我全包了！」「每次角色都好期待！」
Japhub小編有話說
堀田真由從滋賀來的芭蕾小女孩，一路變成大河劇女星、聲優新秀，還紅遍時尚圈，這人生簡直像動漫主角！✨
她的真誠演技和甜美笑容，讓每個角色都充滿生命力。想追她的最新動態？快去X (@mayuhotta0402) 和Instagram (@mayuhotta) 看看！
Japhub小編超愛她的廣告造型，你最喜歡她的哪部作品？快來留言跟大家分享吧！
其他人也在看
紀州唐璜13億遺囑風暴：須藤早貴無罪背後的驚人真相！
哎喲，日本的財產糾紛總是戲劇化得像日劇，這次輪到「紀州唐璜」野崎幸助的13億日圓（約6800萬港幣）遺產！Japhub日本集合 ・ 25 分鐘前
颱風樺加沙｜打風想打牌約雀局，麻將計番大全要出動！清一色對對糊計幾番？十八羅漢、九子連環點樣食？
因為颱風樺加沙，一眾市民都到了超市掃貨之餘，手機裡面的「打牌Group」又再響起！一眾「雀友」在蠢蠢欲動，想來一場打風限定的雀局。「樺加沙特別版麻雀大賽」準備就緒，打牌要計番無頭緒的話，為你準備好麻將計番大全。各位打牌同時都要注意安全，做足防風措施呢！Yahoo Style HK ・ 24 分鐘前
樺加沙打風｜寵物酒店、洗車店、Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
天文台超前確認下午 2:20 八號風球｜新世界傳與機管局洽 11 SKIES 減租｜曾志偉否認 TVB 沒落｜9 月 23 日・Yahoo 早報
三號強風信號至今生效近 11 小時。天文台表示，將於今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝真罕放閃玄彬 盼三搭合作夫妻喜劇
[NOWnews今日新聞]演員孫藝真日前在IG發文，表示粉絲可以在留言區留下問題，而她會親自回覆。其中有粉絲提及她過去跟老公玄彬二搭演出《愛的迫降》、《極智對決》，未來是否還有機會一起合作，而孫藝真則...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 6 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前