摩托車女孩如何變身大河劇天后！堀田真由的隱藏魅力誰能破解？

滋賀小妹的東京大冒險

嘿，說到堀田真由，你腦海裡是不是浮現一個甜美又颯爽的女孩？😊 這位1998年4月2日出生在滋賀縣的妹子，身高159公分，O型血，帶著滿滿的元氣闖進演藝圈！

15歲那年，她一個人從滋賀衝到東京，參加《所羅門的偽證》女主角試鏡，雖然沒能拿下角色，但這股拚勁讓人超感動！

2014年，她在Amuse的「オーディションフェス2014」從3萬多人裡殺出重圍，拿下WOWOWドラマ賞，從此開啟星途！

她在美人百花聊過：「我其實不太會表現自己，但演戲讓我能完全融入角色！」私下愛嗑鹽烤牛舌和無花果，還是個時尚小達人，真的超有反差萌！

晨間劇的青春閃耀

堀田真由的演藝路可不是一開始就順風順水！2015年，她在WOWOW的《忒彌斯的求刑》演了個小角色平川穂乃果，初登場就讓人覺得「這女孩有潛力！」😎

2017年，她在NHK晨間劇《笑天家》飾演主角妹妹藤岡凜，那溫柔又倔強的模樣，瞬間圈了一票粉絲！X上到處是「まゆちゃん演技好自然！」「這妹妹我可以！」的讚美。

她在フロムエーしよ!!說過：「我想挑戰自己，哪怕跌倒也要試試！」這份熱血讓她接連出演《3年A班》《黑色校規》，每部劇都讓人驚喜連連！

摩托車女孩的酷炫一面

你知道嗎？堀田真由還是個超會騎摩托車的酷女孩！🏍 她為了拍Honda「我喜歡摩托車」系列廣告，特別去考了駕照，騎車的帥氣模樣讓粉絲直呼：「這也太颯了吧！」

她還拍過P&G「ファブリーズMEN」、味之素「康寶濃湯」等廣告，每支都像小短劇，充滿她的個人魅力。

她在Amuse訪談中笑說：「騎摩托車真的超好玩，感覺自己像動作片女主角！」粉絲在X上狂讚：「まゆちゃん的廣告看一百遍都不膩！」「騎車的她真的好A！」這女孩，真的太有梗了！

時尚圈的甜美新星

除了演戲，堀田真由在時尚圈也超搶眼！2020年，她成為《non-no》專屬模特兒，清新又帶點個性的造型讓粉絲愛到不行，直到2025年7・8月合併號才揮手卒業。

Instagram上滿是「まゆちゃん的時尚品味無敵！」「non-no少了你好空虛！」的留言。😢 她還當過《ゼクシィ》13代目CMガール，婚紗造型美到讓網友喊：「直接娶回家好不好！」

她在美人百花透露：「我對穿搭很挑剔，只想穿自己真心喜歡的衣服！」這份真性情，讓她在時尚圈的每張照片都超有靈魂！

大河劇與聲優的華麗進擊

2022年可是堀田真由的事業爆發年！她在NHK大河劇《鎌倉殿的13人》演北條義時的妻子比奈，優雅又堅毅的氣質讓導演直誇：「她的表現為時代劇添了新色彩！」

同年，她在動畫電影《BLUE THERMAL》聲演都留環，第一次挑戰聲優就讓粉絲驚呆：「まゆちゃん的聲音也太好聽了吧！」🎙

X上的討論超熱烈：「比奈的氣場絕了！」「聲優初挑戦就這麼厲害！」她還拿下2022年ゆうばり國際ファンタスティック映画祭新人賞，證明自己是全能選手！

写真集與新劇的熱潮

2023年3月，堀田真由推出首本写真集《MY》，從清純到成熟的風格通通有，粉絲在Instagram狂讚：「這本書簡直是藝術品！」「まゆちゃん的眼神好會講故事！」📖

2024年，她主演《若草物語 -戀愛姐妹與無法戀愛的我-》，演町田涼的感情戲細膩到讓網友直呼：「這演技要橫掃獎項了吧！」

2025年，她將在TBS《御上先生》演真山弓弦，還會在《我們還不懂那顆星球的校規》挑戰幸田珠々角色，X上的粉絲已經嗨翻：「まゆちゃん的新劇我全包了！」「每次角色都好期待！」

Japhub小編有話說

堀田真由從滋賀來的芭蕾小女孩，一路變成大河劇女星、聲優新秀，還紅遍時尚圈，這人生簡直像動漫主角！✨

她的真誠演技和甜美笑容，讓每個角色都充滿生命力。想追她的最新動態？快去X (@mayuhotta0402) 和Instagram (@mayuhotta) 看看！

Japhub小編超愛她的廣告造型，你最喜歡她的哪部作品？