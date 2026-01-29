大湖公園旁「活魚丟垃圾桶」！釣客親揭原因

▲期有民眾前往台北市內湖區的大湖公園散步，卻看到湖邊有釣客才剛把魚釣起來，就直接把還活著的魚都丟進一旁的藍色垃圾桶內。（圖／Threads@vivian.pig_yian）

[NOWnews今日新聞] 把「活魚丟垃圾桶」其實是在做善事！近期有民眾前往台北市內湖區的大湖公園散步，卻看到湖邊有釣客才剛把魚釣起來，就直接把還活著的魚都丟進一旁的藍色垃圾桶內，讓她感到困惑：「釣起來不吃，照理說不是也會放生嗎？」而貼文曝光後，也吸引大批釣客與內行人解釋「這是在清除外來種」，如果放生牠們，保有一線生機的牠們剛會持續造成生態危機！

近期有民眾在社群Threads上發文分享，最近到大湖公園散步，發現有釣客在湖邊釣魚，其中就有人釣起活魚之後，就直接丟進擺在一旁看起來像是廚餘桶的容器中，讓她感到困惑：「知道有人釣魚是享受過程，所以釣到魚會把魚放生，但沒看過活生生丟到廚餘桶的，有人知道這樣是在幹嘛嗎？不太理解這樣的過程、還有這個廚餘桶就真的就是拿來裝魚的嗎？」

▲台北市內湖區的大湖公園旁，都設有外來魚種回收桶，讓釣客將從湖泊中釣到外來魚種請置於外來魚種回收桶中，避免造成環境二次傷害。（圖／台北市政府）

貼文曝光後，也立刻引發大批網友關注，更有知情釣客出面解釋，「以前那邊的釣客釣到垃圾魚，是直接扔在地上放著爛，有個桶子集中處理比較好吧」、「日本也有類似的，都是拿來處理外來種的」、「幫忙移除外來種，是在做善事」、「猜移除外來魚種像紅魔鬼、魚虎之類的」、「在回收外來種喔，主要是琵琶鼠魚」、「那邊有一個阿伯釣客，釣到小隻的魚都丟給白鷺鷥加菜，白鷺鷥還會排隊等魚，最誇張的是有時候白鷺鷥沒來，阿伯大喊叫名字，白鷺鷥就會從對岸的樹上整群飛過」。

▲2021年至2022年間，大湖跟碧湖就有多達2萬隻琵琶鼠魚被移除。（圖／台北市政府）

台灣水面下的危機！外來種入侵嚴重現況曝光

事實上，在我們視線範圍看不到的台灣各大湖泊水面下，正面臨嚴峻的外來種挑戰。位於內湖區的大湖及碧湖公園，湖內棲息著大量琵琶鼠魚、火口慈鯛、吳郭魚以及玻璃魚等外來種，這些物種繁殖速度快、攻擊性強，在數量上不斷壓迫原生種的生存空間，在2021年至2022年間，大湖跟碧湖就有多達2萬隻琵琶鼠魚被移除。

因此，早在十多年前，台北市政府便開放大湖、碧湖及南港公園內的指定釣魚區域，並曾與中華民國自然生態保育協會合作，舉辦垂釣活動與生態講座，讓民眾了解這些不速之客對台灣水生環境所帶來的危害。

目前台北市於大湖、碧湖及南港公園開放釣魚皆設有指定區域，若未於指定開放釣魚區釣魚，仍將依法開罰，相關開放區域如下：

一、大湖公園：除下列開放釣魚區域外，禁止釣魚。

A區：九曲橋至錦帶橋間湖岸，以及大湖街158巷巷口對面湖岸至錦帶橋間湖岸。

B區：錦帶橋至西南側涼亭間湖岸，以及錦帶橋東南側湖岸。

▲大湖公園開放釣魚區域有A區以及B區（黃線），其餘區域仍禁止釣魚。（圖／台北市政府）

二、碧湖公園：除下列開放釣魚區域外，禁止釣魚。

（一）A區：東南側大門至九曲橋涼亭對面轉角間湖岸。

（二）B區：九曲橋旁東側第1座平台至西側第2座平台間湖岸。

▲碧湖公園開放釣魚區域（黃線）位於東南側大門至九曲橋涼亭對面轉角間湖岸以及九曲橋旁東側第1座平台至西側第2座平台間湖岸。（圖／台北市政府）

三、南港公園：除下列開放釣魚區域外，禁止釣魚。

（一）A池：自出入口3經後山坡橋至西側釣魚平台。

（二）B池：南側釣魚平台。

▲南港公園開放釣魚區域（黃線）一次看。（圖／台北市政府）

台北市政府也提醒，未於指定開放釣魚區釣魚者，將依《臺北市公園管理自治條例》第17條後段規定處罰，得處行為人新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

資料來源：台北市政府

