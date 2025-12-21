大潭郊野公園疑發現戰時炸彈 警方檢查證實為生鏽汽車零件

大潭郊野公園。(資料圖片)

大潭郊野公園發生炸彈驚魂。有行山人士今日下午近2時在大潭郊野公園一處距離陽明山莊入口約1公里的水澗，發現一個長約30厘米的懷疑戰時炸彈，通知郊野公園職員協助報案。

警方接報後，召喚爆炸品處理課人員到場處理，消防員亦到場戒備。經爆炸品處理課檢查後，證實該「炸彈」實為生鏽汽車零件，並無危險性，附近道路隨即解封，案件改列「誤會」處理。

