大澳直擊｜有人昨日已撤至龍田邨暫避 有居民擔心水浸決定留守

【Now新聞台】天文台指，本港會受風暴潮影響。本台記者陳樂陶下午1時許身處於低漥地區的大澳，有居民已提前在昨日撤走，並搬到附近的龍田邨暫避，而留守居民大多是因為擔心家中或店舖水浸，而決定留下看守，他們已提前做好防災措施。

現場所見，大澳在中午過後開始有雨、多雲和有風，水位開始慢慢上漲。

#要聞