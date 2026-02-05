大澳13歲明星貓嚴重口炎急送醫 義工指遊客亂餵致很多貓貓惡病纏身

【動物專訊】台灣有猴桐貓村，香港大澳亦以貓聞名，但出名背後，卻是很多遊客視餵貓如娛樂，造成很多貓貓健康悲劇，不少貓貓因被亂餵零食甚至人的食物，出現腎衰竭、口炎等致命疾病。大澳流浪貓之家創辦人German表示，今日大澳13歲貓明星「皇后」便出現嚴重口炎，不停流口水，現在要緊急送醫。

三色貓皇后是居於大澳郵政局附近的明星貓，十分溫馴及受歡迎，名字是由郵局對面的士多伯伯所改，很多人餵她及摸她，皇后的牙早已剝光，現在再出現嚴重口炎，German估計是因為被人亂餵所致。皇后已經13歲多，今日更發現她情況嚴重，現在要急送往獸醫診所醫治，並要放到貓舍居住，估計需接受不同治療。

她坦言，很多遊客前來大澳遊玩，常常錯誤愛來「玩貓」，包括買很多「唧唧」零食，甚至餵人類的食物給貓貓吃。「我見過有人餵魷魚、蝦乾等，結果很多貓出現口炎和腎衰竭問題。」German表示，「有些貓貓甚至一日內被人餵20、30條唧唧，令到他們的身體變得很差，真的很誇張。」她又指，有些遊客亂摸貓，容易讓貓感染細菌。

German坦言，許多遊客屢勸不改，最終受苦的都是大澳貓，她希望再次呼籲大家不要再亂餵貓，不要再害他們受苦。

同時，如欲了解皇后最新情況，可瀏覽大澳流浪貓之家專頁：https://www.facebook.com/taiocathome

大澳明星貓「皇后」出現嚴重口炎，義工急帶她送醫。

皇后性格溫馴，甚受歡迎。

義工指很多遊客亂餵貓，令很多大澳貓出現嚴重健康問題。

