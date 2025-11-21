44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
《大灣區傑出女企業家獎2025》頒獎典禮圓滿舉行 表彰28位女性企業家卓越成就與社會貢獻 麥美娟局長擔任主禮嘉賓 趙曾學韞教授獲殿堂殊榮
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 由新城財經台及香港中小型企業聯合會攜手合辦的《大灣區傑出女企業家獎2025》頒獎典禮，已於11月17日假香港麗晶酒店圓滿舉行。活動匯聚數十位政商界翹楚，表彰在粵港澳大灣區具卓越成就及積極推動社會發展的女性企業家，今年共有28位在不同商業領域中表現卓越的女性獲得殊榮。
自2018年創辦 累計表彰逾200位女性商界翹楚
自2018年創辦以來，《大灣區傑出女企業家獎》已累積嘉許超過200位來自不同行業的女性企業家。她們的成功不僅是夢想與努力的結晶，更代表著無數奮鬥的日夜、優秀團隊的協作，以及對推動行業創新的堅持。頒獎典禮不僅分享她們的成功故事，更深入探討其獨特的管理智慧與人生信念，為新一代女性領袖提供寶貴啟發。
四大獎項類別 全面肯定女性多元貢獻
本屆頒獎禮設有四大獎項類別，包括：
「大灣區傑出女企業家獎」、「大灣區傑出青年女企業家獎」、「大灣區傑出家族女企業家獎」、「大灣區傑出關愛女企業家獎」，旨在表揚女性領袖在企業管理、社會責任及家族傳承等多方面的貢獻。
麥美娟：積極推出多項與婦女發展相關措施
典禮由民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP擔任主禮嘉賓及致辭、新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉先生以合辦機構代表身份致辭。麥美娟致辭表示，女性企業家是推動大灣區發展的重要力量，更為激勵年輕女性創業、促進區域經濟融合作出重要貢獻。並引述國家主席習近平在全球婦女峰會講話中，提出的四點建議，包括共同營造有利於婦女成長發展的良好環境、共同培育推動婦女事業高質量發展的強勁動能等，認為本港的女性也應把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局，提升婦女的競爭力，為國家繁榮和香港發展貢獻「她」力量。
麥美娟指，特區政府一直高度重視婦女發展，民青局積極推出多項與婦女發展相關的措施，包括在2023年推出婦女自強基金，資助婦女團體和非政府機構推行支援婦女的項目，基金至今已批出近380個項目，撥款超過5600萬元，施政報告亦宣布，將基金的年度撥款由2000萬元增至3000萬元。 另外，今年推出「『友』妳啟導」友師計劃，為80多名女大學生配對超過50名女性領袖友師，為學生提供培訓和活動，施政報告亦宣布將第二屆學員名額增加五成至120個。 又預告，明年1月將舉辦第二屆香港家庭暨婦女發展高峰會。
馬浚偉： 展現灣區女性力量持續提升
馬浚偉致辭時指出，過去多年得獎者不單在商界創立企業、開拓新市場，更於傳統行業注入創新思維，推動社區公益，展現灣區女性力量持續提升。他強調，該獎項除咗嘉許傑出女企業家，亦為灣區建立跨界交流平台，促進協同合作，為區域經貿注入新動能。
頒獎禮同時呼應正於粵港澳三地舉行嘅第十五屆全國運動會，彰顯大灣區高質量發展及團結精神。馬浚偉表示，在國家「十五五」新藍圖下，女性企業家將繼續發揮重要作用，推動區域繁榮共融。最後，馬浚偉向所有得獎者致以熱烈祝賀，並展望2027年迎來《大灣區傑出女企業家獎》首個10周年里程碑，最後馬浚偉不忘提醒大家12月7日立法會換屆選舉，記得踴躍投票。
趙曾學韞教授獲頒「殿堂級傑出關愛女企業家獎」 慈善實幹精神備受肯定
「2025年度大灣區殿堂級傑出關愛女企業家獎」頒發予善學慈善基金聯合創辦人趙曾學韞教授（榮譽博士、銅紫荊星章、太平紳士），以表彰其多年來在教育、慈善及社會服務領域卓越貢獻。
趙教授多年來投身於多個慈善及公益領域，致力改善弱勢社群的生活。她與丈夫趙善簪先生以個人名義或透過創立的善學慈善基金捐款，基金名稱取自兩人名字中的「善」與「學」，寓意「善學善人」。初期基金經費由趙先生全力承擔，包括趙教授出訪從事慈善工作的所有開支。隨著會務穩定，基金逐步開展籌款項目，並拓展至長者、孤兒、病患、殘疾人士及貧困家庭的支援服務，亦積極參與環境保育及災後援助工作。趙教授憑藉對公益的熱情、豐富的籌款經驗、廣泛的人際網絡及對項目的用心籌劃，展現出實幹與遠見兼備的領袖風範。
歷屆殿堂級得主雲集 見證新一屆女性領袖傳承
大會特別邀請多位殿堂級得主出席盛典，她們的出席不僅見證女性企業家在不同產業的深遠影響力，更體現跨代女性領袖的精神傳承與互勉，包括：
2021年：香港理工大學顧問委員會主席及美昌集團總裁顏吳餘英博士,MH, JP
2022年：YGM貿易（00375）副主席兼長江製衣（00294）董事陳淑玲女士
2023年：震雄集團有限公司主席及集團總裁蔣麗婉女士, 太平紳士
2024年：陳韻雲律師行資深合夥人／V集團主席 陳韻雲女士, SBS, BBS, JP
今年評審團陣容鼎盛，涵蓋學術界、工商界及專業機構代表，包括(排名不分先後)：
香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強教授, GBS, JP、香港黃金交易所主席 張德熙博士、香港貿易發展局總裁張淑芬女士、大灣區香港中心董事高靜芝女士, GBS, JP 、法律援助服務局主席梁永祥教授, GBS, JP、香港生產力促進局首席營運總監林芷君女士、第十四屆全國政協委員及飛達帽業控股有限公司副主席兼董事總經理顏寶鈴女士, BBS, JP、香港理工大學顧問委員會主席及美昌集團總裁顏吳餘英博士, MH, JP、香港理工大學總裁協會理事長史立德博士, SBS,BBS, MH, JP、大灣區香港女企業家總會會長梁賀琪博士、香港化粧品同業協會會長謝景霞女士, MH。
大會亦向贊助機構華僑銀行(香港)有限公司，與及協辦、支持機構頒發感謝狀，包括香港貿易發展局、香港生產力促進局及香港數碼港，肯定其在推動女性創業及促進灣區融合方面的積極參與。
香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀女士於閉幕致謝辭，為本年度表彰盛典記下難忘而光輝的時刻。
《大灣區傑出女企業家獎2025》得奬名單(合共28位得獎者)：
「2025年度大灣區殿堂級傑出關愛女企業家獎」
善學慈善基金聯合創辦人趙曾學韞教授（榮譽博士、銅紫荊星章、太平紳士）提名人:林健鋒, 陳家強,顏寶鈴
「2025年度大灣區傑出關愛女企業家獎」(2位得獎者)
Biochem Investments Limited 董事 張玉珊博士 (提名人：余慧銘)
灝濟海外發展有限公司 創辦人 林夏瑤女士 (提名人：張雅婷)
「2025年度大灣區傑出家族女企業家獎」 (1位得獎者)
啟興金屬製品廠有限公司 執行董事 梁靜瑤小姐 (提名人：葉燕霞)
「2025年度大灣區傑出女企業家獎」 (14位得獎者)
Mastercard 香港及澳門董事總經理 陳一芳女士 (提名人：蔡碧林)
喜寶香港 董事總經理Ms. Sophia Lau (提名人：劉倩婷)
臻尚駐顏集團 董事長 方麗軍女士 (提名人：李雪瑩)
I.Study Learning Center Ltd 創辦人及營運總監 馬鳳儀女士 (提名人：李雪瑩)
艾麗珠寶有限公司 創辦人 何美儀女士 (提名人：趙麗娟, MH, JP)
金浩集團(香港)有限公司 董事 林玟伶女士 (提名人：黄耀珍)
可以健有限公司 行政總裁 黃許多娜女士 (提名人：彭俊漢)
合壹穩定幣,奠基執行董事,首席戰略與生態系統官,2075 Technology Ltd Time Trace Chain , 廖毅博士 (提名人：趙曾學韞)
友邦保險(國際)有限公司 區域執行總監 湯寶寶女士 (提名人：徐玉珊)
德高貝登 董事總經理 陳麗君女士 (提名人：黃林趣玲)
天馬音樂藝術團有限公司 行政總監 文華小姐 (提名人：吳金慧)
Hero Ladies 創辦人兼國際關係專家 車林佩玲女士 (提名人：黃林趣玲)
仁愛獸醫集團 創辦人及總監 唐詩韻女士 (提名人：文德榮)
君業顧問公司 董事 王碧君女士 (提名人：黃林趣玲)
「2025年度大灣區傑出青年女企業家獎」 (10位得獎者)
ABC Pathways 集團首席營運官 朱曼凝女士 (提名人：黃林趣玲)
K ICON 執行董事 張雅玲小姐 (提名人：陸詩韻)
INÈS Aesthetic & Wellness Holistic Centre 創辦人及行政總裁 周凱琳女士 (提名人：李瑋琪)
沁薈會計師事務所有限公司 執行董事 蔡涴榕女士 (提名人：蔡鴻毅)
溫楊侯律師事務所 合伙人 盧雅思女士 (提名人：周駿達, MH)
CRG Cell Regeneration Limited 創辦人 勞淑華小姐 (提名人：郭宸言)
擎天幼兒教育公司 創辦人 呂凱燊女士 (提名人：梁佩詩)
繆思創意推廣有限公司 董事及行政總裁 李潔思女士 (提名人：甘穎詩)
中銀集團人壽保險有限公司 財富管理總監暨分行經理 TUSI YH MICHELLE (提名人：王祿軍)
AS MEDICAL醫美中心 創辦人及首席執行官 徐佩嫻女士 (提名人：黃凱貽博士)
