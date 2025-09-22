大灣區專線｜內地推預製菜國家標準 業界：規範化生產確保食品安全(林凱潼報道)

【Now新聞台】預製烤魚、預製火鍋，一煮就可以食。城市人生活急速，市面上有越來越多預製菜品，但仍有人堅持賣新鮮食材。

劉女士：「預製菜我不吃，很怕外出吃飯，覺得身體不健康，吃新鮮的身體健康一點。」

陳先生：「炒肉那些。(味道怎麼樣？)不像正常人吃的，感覺不新鮮放太久了。」

不少餐廳亦有預製菜，上菜速度加快，但亦惹來爭議。今個月，內地網紅羅永浩在微博上發文，批評連鎖餐廳西貝幾乎都是預製菜，烤魚有隔夜重烤的味道，售價又貴。其後西貝回應，餐廳沒有預製菜，解釋只是用提前加工食材。

預製菜目前未有國家標準。據內地媒體報道，國家衞健委主導訂立的《預製菜食品安全國家標準》即將出爐，對原料、加工工藝、儲存運輸等有統一規定，並提出不可添加防腐劑，餐廳需向顧客披露是否用預製菜等。

恆興食品廣州公司總經理韓興輝：「你看，我們整個鮭魚它的花刀就是切得非常漂亮，等於它解凍後就可以直接擺盤。」

這間位於南沙水產品加工產業園的食品公司，不同品種的魚類由機器協助挑選、切割、清洗到加工，最後真空包裝，運到各大餐廳及市場。公司認為，設定標準有利行業發展。

韓興輝：「有了標準規範以後，我們每一個工廠，等於它的一個生產的過程，它都是更規範化。這個生活節奏的加快，包括適應我們新生代的一個需求，那未來大家對預制菜的一個品質、便捷性，包括它的安全性，它的需求會越來越高。」

工場這裡每天要處理8至10萬斤的魚，因為要使用最新鮮的魚，所有工序要即日處理好，由清洗、醃料，到最後變成預製品，整個過程要大概需3小時。

公司指，設定標準後會增加成本，會內部管控減低成本，避免轉嫁到商家，會將食品安全放在第一位。

#要聞