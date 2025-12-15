大灣區專線｜內地AI微短劇興起 一部成本僅數萬元

【Now新聞台】幾分鐘一集的微短劇近年在內地盛行，穿越、重生、霸道總裁，各類題材層出不窮，有些甚至不是真人拍攝，而是全部用AI生成。

小言原本是一名微短劇演員，近年都回歸幕後做編劇，用AI幫手寫劇本。

演員小言：「一個小說把它改成劇本，你可能要花一個星期、十天半個月，你才能夠很細膩地把它(小說)看完，但AI可能就一會兒，它就能夠把你想要的一些點全都提取出來。」

這家位於深圳的AI漫劇公司為了提升製片效能，公司團隊規模近兩個月來已快速擴張至數十人，製作一集數十秒的AI微短劇，是用AI大模型設計分鏡開始，再用分鏡提示詞生成角色、場景圖片，再將圖片轉成視頻，連「演員」說話的語氣及動作都以假亂真，後期再剪輯成故事，並由導演作最後把關，4人的團隊就能打造一部爆款短劇。

粵港澳微短劇聯盟主席鄧集飛：「比如說拍一部短劇，真人版的大概在40到50萬製作成本，如果是要拍到精品短劇可能得100多萬，就非常好一點的這種品質的。那一部這個AI短劇的話，他可能就幾萬塊錢，就能去完成一部整體的60至80集的製作。」

隨著行業迅速發展，微短劇拍攝基地內有大量拍攝場景，每天甚至可以有十多個劇組同時拍攝，即使是真人拍攝的微短劇，後期都會用AI添加特效增加觀賞性。

根據《2025微短劇行業生態洞察報告》顯示，微短劇行業創造超過133萬個就業崗位，2025年前三季，相關人才需求同比增長26%。

