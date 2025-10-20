大灣區專線｜南沙推動微短劇產業發展 補助及獎勵最高過百萬人民幣(林凱潼報道)

【Now新聞台】這齣微短劇在南沙開拍，以穿越為主題，講述唐代公主穿越到現代成為一名女教師，與學生之間發生的故事。

短劇起用香港演員，以南沙資源的模式合作，在著名景點取景，包括南沙水鄉一條街，以及新開通可以眺望南沙海岸線的濱海大道。

南沙街道辦經濟發展辦主任溫凌雲：「我們希望將受年輕人歡迎的產業做大、做強，南沙方案給予南沙的定位是協同港澳、面向世界的，這個定位意味我們更有包容性及開放性，很多政策在南沙方案政策更快速、有豁免權。」

廣告 廣告

為了鼓勵影視產業發展，南沙當局亦會制定清單，列出適合取景的南沙地點，加快審批場地時間、借出服裝，甚至部分攝影器材。南沙文體旅局亦針對精品微短劇進行補助及獎勵，最高可過百萬元人民幣。

南沙文化廣電旅遊體育局副局長肖偉波：「第一塊是內容創作，對優秀的、能講好南沙故事的，這些的會給予獎勵；第二是製作環節，投入成本較高的在傳播端，我們特別支持。南沙與粵港澳合作的短劇，在主流平台播出，根據市場表現給出獎勵。」

根據統計，中國微短劇用戶規模超過6億人，去年微短劇市場超過500億元人民幣，甚至超越電影。

微短劇劇情多元，尺度大於普通電視劇。國家廣播電視總局最近表示，將加強監管微短劇，包括禁止誇張荒謬的「雷人」劇情，題材單一的「霸總人設」譁眾取寵。

有份出品短劇的監製認為是面對挑戰，相信微短劇會向精品化發展。

監製桌子：「微短劇過去數年野蠻生長，如果條例出來，可以汰弱留強。內地14億人口，市場很大，100個題材限制了90個，還有10個題材。這10個題材，在14億人口，也是一個非常大的空間。」

目前南沙有7間影視公司成立委員會，與主流平台等合作，希望兩年內推出過百部優質微短劇。

#要聞